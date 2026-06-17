Unidades gratuitas oferecem capacitação, suporte digital e serviços essenciais, beneficiando milhares de moradores em todas as regiões da cidade - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Unidades gratuitas oferecem capacitação, suporte digital e serviços essenciais, beneficiando milhares de moradores em todas as regiões da cidadeFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 17/06/2026 13:59

Volta Redonda - A tecnologia está cada vez mais presente na rotina das pessoas, seja para estudar, trabalhar, acessar serviços públicos ou manter contato com familiares e amigos. Em Volta Redonda, os Telecentros da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) têm contribuído para democratizar esse acesso, oferecendo gratuitamente capacitação, orientação e suporte digital à população.

Atualmente, a rede conta com 35 Telecentros distribuídos pelo município, atendendo moradores de diferentes faixas etárias e perfis. Somente entre janeiro e maio deste ano, a sede do Telecentro registrou 10.859 atendimentos, uma média mensal de 2.200 usuários, representando um aumento de 35% em comparação com o mesmo período de 2025.

Além dos atendimentos diários, os espaços oferecem oficinas gratuitas de Informática, Word, PowerPoint, Excel e Excel Intermediário. Neste ano, já foram abertas 159 turmas, com 600 vagas disponibilizadas. Desse total, 13% são crianças de 10 e 11 anos, 40% são jovens entre 12 e 17 anos, 26% são adultos e 21% são pessoas idosas.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, destaca que os Telecentros são uma importante ferramenta de inclusão e promoção da cidadania. “Hoje, o acesso à tecnologia está diretamente ligado ao acesso a oportunidades. Os Telecentros permitem que a população desenvolva habilidades digitais, tenha mais autonomia e possa utilizar ferramentas que fazem parte do cotidiano, seja para estudar, trabalhar ou acessar serviços. É uma política pública que gera inclusão e transforma vidas”, afirmou.

Além das capacitações, os Telecentros realizam diversos atendimentos que auxiliam diretamente a população. Somente neste ano foram elaborados 500 currículos, realizadas 1.622 impressões de documentos, 3 mil pesquisas escolares e 640 atendimentos relacionados a matrículas escolares e serviços online.

A coordenadora de Inclusão Digital da Smas, Cláudia Villar, explica que o impacto dos Telecentros vai muito além do aprendizado em informática. “Muitas pessoas chegam sem saber ligar um computador ou utilizar ferramentas básicas. Ao longo das oficinas, elas desenvolvem conhecimentos que podem ser aplicados no trabalho, nos estudos e até mesmo na vida pessoal. A tecnologia deixa de ser um obstáculo e passa a ser uma aliada na construção de novas oportunidades”, destacou.

Tecnologia que gera oportunidades

Os Telecentros atendem moradores de todas as regiões da cidade e têm contribuído para ampliar as chances de inserção e permanência no mercado de trabalho. Entre os alunos, 30% declararam ter procurado os cursos para melhorar a qualificação profissional, enquanto 70% buscaram aprender a utilizar serviços digitais e 40% tinham como principal objetivo retornar ao mercado de trabalho.

Outra frente importante é o atendimento à população idosa. Apenas neste ano, 103 pessoas com mais de 60 anos participaram das oficinas e atividades oferecidas pelos Telecentros, fortalecendo a autonomia digital e o acesso a serviços essenciais.

Atualmente, o Telecentro conta com nove instrutores distribuídos pelas unidades, e disponibilizam 300 computadores para utilização dos usuários. As oficinas possuem duração de seis meses, com aulas semanais.

Com presença em todas as regiões do município, os Telecentros seguem fortalecendo a inclusão digital e ampliando oportunidades para a população.

“Quando oferecemos acesso ao conhecimento e à tecnologia, estamos investindo no futuro das pessoas. Os Telecentros são espaços que promovem autonomia, inclusão e cidadania, contribuindo para o desenvolvimento social do município”, concluiu Larissa.

Serviço

Os Telecentros funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. As inscrições para as oficinas são gratuitas e podem ser realizadas diretamente nas unidades dos Cras, com os instrutores ou junto às equipes.