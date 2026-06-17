Evento no Centro Oportunizar contou com atividades educativas voltadas à importância do desenvolvimento sustentável - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Evento no Centro Oportunizar contou com atividades educativas voltadas à importância do desenvolvimento sustentávelFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 17/06/2026 16:32

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), realizou nesta quarta-feira (17), no Centro Oportunizar, na Vila Santa Cecília, a ação “Juventude Verde: Pequenas Ações, Grandes Transformações”.

O evento faz parte da programação do Mês do Meio Ambiente e foi realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Volta Redonda. A iniciativa teve como objetivo conscientizar os jovens sobre a importância da preservação ambiental e do desenvolvimento de práticas sustentáveis no dia a dia.

Foram realizadas atividades educativas, transmitidas orientações ambientais e promovidas ações solidárias voltadas à comunidade, incentivando o protagonismo juvenil na construção de uma cidade mais sustentável e comprometida com as futuras gerações.

Também houve distribuição de mudas, arrecadação de tampinhas plásticas, recolhimento de pilhas e baterias para descarte correto, além de orientações sobre poluição do ar, contaminação do solo, impactos das queimadas e preservação ambiental.

De acordo com o secretário municipal da Juventude, Munir Francisco Filho, a ação reforça o compromisso da pasta com a formação cidadã dos jovens. “Acreditamos que pequenas atitudes podem gerar grandes transformações. Nosso objetivo é mostrar aos jovens que cada ação conta quando o assunto é cuidar do meio ambiente. Além disso, estamos unindo sustentabilidade e solidariedade, promovendo uma iniciativa que beneficia toda a comunidade”, afirmou Munir Filho.

O secretário também destacou a importância do evento para aproximar a juventude de temas essenciais para o futuro. “Queremos despertar a consciência ambiental e incentivar o protagonismo dos jovens, mostrando que eles têm papel fundamental na construção de uma sociedade mais responsável e sustentável”, concluiu Munir Filho.

O deputado estadual Munir Neto, presidente da Comissão da Criança e do Adolescente (CDCA) da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), esteve no Centro Oportunizar prestigiando o evento e declarou seu apoio à iniciativa da equipe da Sejuv.

“Toda ação que traga informação e oportunidades para os jovens tem o nosso apoio. Como presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da Alerj, fico muito feliz em ver tantos jovens participando de eventos como este, que mostram a importância da sustentabilidade e da preservação ambiental. Parabenizo o secretário Munir Filho e toda a equipe da secretaria pelo trabalho”, elogiou o deputado.