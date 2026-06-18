Ação do Departamento de Vigilância Social leva informação sobre benefícios, programas e direitos diretamente aos locais de trabalho - Foto: Jean Alves/Smas

Ação do Departamento de Vigilância Social leva informação sobre benefícios, programas e direitos diretamente aos locais de trabalhoFoto: Jean Alves/Smas

Publicado 18/06/2026 15:27

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), iniciou nessa quarta-feira (17) uma série de visitas às cooperativas de reciclagem e coleta seletiva do município. A ação é coordenada pelo Departamento de Vigilância Socioassistencial (DVS) e tem como objetivo aproximar os trabalhadores dos serviços socioassistenciais, ampliando o acesso à informação sobre programas, benefícios e direitos disponíveis na rede de proteção social.

A primeira visita aconteceu na Cooperativa Folha Verde, reunindo trabalhadores de diversos bairros da cidade para uma conversa sobre os serviços oferecidos pela assistência social, como os benefícios eventuais disponibilizados pelo município: benefício por situação de morte, para pagamento de aluguel, transporte para visita ao sistema prisional e benefício de alimentação em situações de vulnerabilidade temporária.

A iniciativa faz parte de um trabalho de busca ativa realizado pela Smas, levando orientação diretamente a públicos que, muitas vezes, enfrentam dificuldades para acessar informações sobre seus direitos ou desconhecem os serviços disponíveis.

Segundo a subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, a ação fortalece a presença da assistência social nos territórios e aproxima ainda mais a população da rede de proteção. “Nosso objetivo é levar informação de forma acessível, garantindo que as pessoas conheçam seus direitos e saibam onde buscar apoio quando necessário. Muitas vezes os serviços existem, mas a população não consegue acessá-los por falta de informação. Quando a assistência social vai ao encontro dessas pessoas, conseguimos ampliar o alcance das políticas públicas e fortalecer a cidadania”, destacou.

A diretora do Departamento de Vigilância Socioassistencial (DVS), Flávia Santos, explicou que a ação busca garantir que a informação chegue às pessoas que muitas vezes desconhecem os serviços e benefícios disponíveis.

“Estamos levando orientação diretamente aos locais de trabalho para que os trabalhadores conheçam seus direitos e saibam onde buscar apoio quando necessário. Além de apresentar os serviços ofertados pela assistência social, também esclarecemos dúvidas sobre benefícios eventuais e outras políticas públicas que podem atender às necessidades das famílias. Muitas vezes, o acesso aos direitos começa pela informação”, afirmou Flávia.

Atendimento a quem mais precisa

Durante o encontro, os trabalhadores compartilharam experiências sobre atendimentos já realizados pela rede socioassistencial e destacaram a importância da presença da equipe da Smas dentro da cooperativa. Moradora do bairro Belo Horizonte, Joana Darc de Jesus contou que já utilizou serviços oferecidos pelo Cras (Centro de Referência de Assistência Social) e acredita que ações como essa ajudam a levar informação a quem mais precisa.

“Muito bom. Deveria acontecer mais vezes. Tem muitas pessoas que trabalham aqui e que, muitas vezes, não têm acesso às informações. Algumas não conhecem os benefícios que têm direito. Com vocês vindo aqui, as pessoas ficam mais informadas e podem procurar aquilo que precisam. A informação é muito necessária”, afirmou.

A trabalhadora Giudete Francisco da Silva, moradora de Vila Rica/Três Poços, também destacou a importância da iniciativa e lembrou do acompanhamento recebido ao longo dos anos pela assistência social. “É muito importante receber essa visita. Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre os benefícios e não sabem exatamente como acessar os serviços. Quando vocês vêm aqui explicar, fica muito mais fácil para todos entenderem e procurarem seus direitos”, disse.

Presidente da Cooperativa Folha Verde, Maria de Fátima Valentim dos Santos ressaltou a parceria histórica entre a cooperativa e o poder público municipal. “Eu gosto muito dessas visitas. A prefeitura sempre esteve próxima da cooperativa e isso é importante para os trabalhadores. Nem sempre as pessoas conseguem resolver todas as suas demandas imediatamente, mas ter orientação e informação já faz uma grande diferença. A gente precisa continuar acreditando e buscando nossos direitos”, afirmou.

De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, Volta Redonda conta atualmente com seis cooperativas de reciclagem e coleta seletiva. Dessas, duas possuem contrato ativo com o município para prestação de serviços: a Cooperativa Folha Verde e a Cooperativa Rosa de Ouro.

A visita realizada nesta quarta-feira foi a primeira de uma série de ações que serão promovidas pelo Departamento de Vigilância Social junto às cooperativas do município. Além de apresentar os serviços da assistência social, a iniciativa permite que a equipe conheça melhor a realidade dos trabalhadores, identifique possíveis demandas e fortaleça o planejamento das políticas públicas voltadas a esse público.

A Secretaria Municipal de Assistência Social reforça que a população pode procurar o Cras de referência de seu bairro para obter informações sobre programas sociais, benefícios, Cadastro Único e demais serviços oferecidos pela rede socioassistencial do município.