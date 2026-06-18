Projeto será utilizado para construção das novas 2 mil moradias na cidade - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Projeto será utilizado para construção das novas 2 mil moradias na cidadeFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 18/06/2026 15:23

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda deu mais um passo importante para a construção das novas 2 mil moradias do projeto Minha Casa, Minha Vida na cidade. Durante reunião no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto, o município ganhou do arquiteto Hérmanes Abreu – proprietário de um escritório que leva seu nome e autor de projetos habitacionais semelhantes no município, como nos bairros Belmonte e Morada do Campo –, um modelo de projeto arquitetônico que poderá ser reaplicado nas novas obras previstas para a cidade.

Com este projeto em mãos, o governo municipal poderá acelerar o processo para aprová-lo junto à Caixa Econômica Federal e dar início o mais rápido possível na construção dos novos empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida na cidade.

“Utilizando este modelo, que já desenvolvemos e que foi muito bem aceito em Volta Redonda, conseguiremos acelerar o ritmo das construções das novas unidades habitacionais na cidade. É um trabalho que realizamos há 15 anos, e conseguimos alcançar um elevado nível de aprimoramento do projeto, garantindo mais qualidade às obras desse tipo de habitação. Para nós, é gratificante chegar a esse nível”, ressaltou o arquiteto Hérmanes.

O prefeito Neto agradeceu mais uma parceria com o arquiteto e destacou a importância deste projeto que foi doado sem custos para o município.

“O Hérmanes e toda a sua equipe são grandes parceiros de Volta Redonda. Eles já desenvolveram belos projetos em obras que realizamos e fiquei muito feliz quando ele me procurou dizendo que queria fazer essa doação para a cidade. Demos um passo muito importante e agora vamos conseguir acelerar o processo, para que possamos entregar mais rapidamente as casas do programa Minha Casa, Minha Vida aos volta-redondenses que irão realizar o sonho da casa própria”, afirmou o prefeito Neto.

Também estiveram presentes na reunião representantes da Caixa Econômica Federal e o presidente do IPPU-VR (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano), Abimailton Pratti da Silva.

Mais de 2 mil novas moradias

O anúncio dos novos empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida na cidade faz parte da adesão da Prefeitura de Volta Redonda à Campanha da Fraternidade, iniciativa da Igreja Católica que, neste ano, convida a sociedade a refletir sobre a moradia como condição essencial para a dignidade humana.

Já estão garantidas a construção de 1.172 novas casas próprias e o prefeito Neto está trabalhando para ampliar o número para mais de 2 mil moradias, beneficiando ainda mais a população que mais precisa.

Essas novas unidades habitacionais serão construídas nos bairros Açude IV, Roma e Belmonte, além da conclusão do conjunto habitacional que está sendo construído no Morada do Campo, com cerca de 200 moradias.