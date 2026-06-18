Projeto será utilizado para construção das novas 2 mil moradias na cidadeFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Prefeitura de Volta Redonda ganha projeto para acelerar novas construções do Minha Casa, Minha Vida
Nos moldes dos empreendimentos dos bairros Belmonte e Morada do Campo, projeto será utilizado para construção das novas 2 mil moradias na cidade
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Peça "A Vida Passou Por Aqui" emociona público e lota Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr, em Volta Redonda
Espetáculo estrelado por Cláudia Mauro reuniu centenas de pessoas em um momento de reflexão sobre o envelhecimento, a amizade, o amor e a passagem do tempo
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Idosos do curso de teatro amador da unidade da Fevre levaram alegria, música e as cores do Brasil aos bairros da cidade
Secretaria da Juventude de Volta Redonda promove ação pelo Mês do Meio Ambiente na Vila Santa Cecília
Evento no Centro Oportunizar contou com atividades educativas voltadas à importância do desenvolvimento sustentável
Secretaria de Esporte e Lazer de Volta Redonda retoma projeto Futebol Master 60+
Pelada acontece na Arena do Aterrado, às terças e quintas-feiras, das 8h15 às 9h30
Telecentros da Assistência Social ampliam acesso à tecnologia e fortalecem oportunidades para a população de Volta Redonda
Unidades gratuitas oferecem capacitação, suporte digital e serviços essenciais, beneficiando milhares de moradores em todas as regiões da cidade
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