Espetáculo estrelado por Cláudia Mauro reuniu centenas de pessoas em um momento de reflexão - Foto: Divulgação/SMC

Espetáculo estrelado por Cláudia Mauro reuniu centenas de pessoas em um momento de reflexãoFoto: Divulgação/SMC

Publicado 18/06/2026 15:18

Volta Redonda - Centenas de pessoas prestigiaram, na noite dessa quarta-feira (17), a apresentação da peça teatral “A Vida Passou Por Aqui”, estrelada e escrita pela atriz Cláudia Mauro, com participação de Édio Nunes, no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr., no bairro Laranjal. O espetáculo foi mais um fruto da parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), Sesc-RJ e Sicomércio, que vem contribuindo para o fortalecimento da cena cultural no município.

A montagem, que celebra 10 anos em cartaz, consolidou-se como uma das obras mais sensíveis do teatro contemporâneo nacional. Premiada como melhor texto nacional inédito, a peça lança um olhar otimista sobre o envelhecimento, as angústias naturais da vida e a inexorável passagem do tempo, celebrando valores como amizade, generosidade, altruísmo e a importância das relações humanas, contando a história de pessoas comuns enfrentando os desafios que surgem ao longo da vida.

Entre os espectadores, a emoção e as reflexões provocadas pela peça ficaram evidentes. Fernando Jogaib destacou a mensagem transmitida pela montagem. “Muito legal, não esperava um espetáculo dessa magnitude. É uma lição de vida para todos nós. É importante que a gente consiga levar a vida com leveza, com amizade, com amor, porque a vida passa e a gente não vê”, disse.

Já Samile Tavares ressaltou a importância de iniciativas que aproximam a população de grandes produções teatrais. “Eu fico muito feliz, muito grata de ter a experiência de assistir peças grandes e fico muito feliz de a população ter acesso a peças com grandes prêmios, grandes nomes, que valorizam quem ama teatro, ama a arte na nossa região”, comentou.

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, destacou a importância da parceria que vem garantindo à população o acesso a atrações de qualidade e reconhecimento nacional.

“É uma grande satisfação ver o teatro cheio e o público prestigiando uma obra tão sensível e premiada. Essa parceria entre a Prefeitura, o Sesc-RJ e o Sicomércio tem proporcionado experiências culturais de alto nível para a população de Volta Redonda, democratizando o acesso à arte e fortalecendo cada vez mais a cultura em nossa cidade”, afirmou.