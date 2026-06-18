Projeto pioneiro da prefeitura transformou a realidade de centenas de famílias, fortaleceu o comércio local e se tornou referência em empreendedorismo popular - Foto: Clara Preta/Smas

Projeto pioneiro da prefeitura transformou a realidade de centenas de famílias, fortaleceu o comércio local e se tornou referência em empreendedorismo popularFoto: Clara Preta/Smas

Publicado 18/06/2026 15:41

Volta Redonda - Nesta quinta-feira (18), o Mercado Popular da Vila Santa Cecília celebrou 25 anos de história, consolidando-se como um dos mais bem-sucedidos projetos de inclusão produtiva e geração de renda de Volta Redonda. Criado pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Banco da Cidadania, o espaço nasceu com o objetivo de organizar o comércio ambulante, oferecer melhores condições de trabalho aos empreendedores e promover o desenvolvimento econômico com responsabilidade social.

Inaugurado em 2001, durante o segundo mandato do prefeito Antonio Francisco Neto, o Mercado Popular foi idealizado pelo jornalista Oscar Cardoso e rapidamente se transformou em uma importante ferramenta de fortalecimento da economia popular. A iniciativa possibilitou que dezenas de trabalhadores deixassem a informalidade para atuar em um ambiente estruturado, seguro e com maior potencial de crescimento.

Instalado em uma das regiões mais movimentadas da cidade, ao lado da Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, o Mercado Popular tornou-se referência para consumidores e comerciantes. Atualmente, o espaço conta com 88 boxes, além de uma praça de alimentação que amplia as opções oferecidas aos frequentadores.

Ao longo de duas décadas e meia, o empreendimento ajudou a transformar a vida de centenas de famílias que encontraram no local uma oportunidade de trabalho, renda e autonomia financeira. Muitos dos comerciantes que iniciaram suas atividades na inauguração permanecem no mercado até hoje, construindo uma trajetória marcada pelo empreendedorismo, dedicação e superação.

Entre eles está a síndica do Mercado Popular, Ruth Leia Gonçalves Ferreira, que acompanha de perto a história do espaço e atualmente está à frente da administração do local. Segundo ela, o mercado representa uma conquista para todos os trabalhadores que passaram a atuar em condições mais dignas.

“Para nós é uma grande alegria e uma grande vitória completar 25 anos aqui. Temos muita gratidão ao prefeito Neto e ao saudoso Oscar Cardoso, que idealizou este projeto e nos ajudou desde o início. Antes trabalhávamos em bancas e barracas ao lado da praça, enfrentando muitas dificuldades. O Mercado Popular nos trouxe dignidade, organização e um espaço adequado para trabalhar e atender a população. Hoje seguimos desenvolvendo esse trabalho em conjunto, buscando sempre melhorias para os comerciantes e para os clientes”, destacou Ruth.

Comemoração

Durante a comemoração, o presidente da Câmara Municipal, vereador Nilton Alves de Faria, o Neném, ressaltou a importância do Mercado Popular para a economia local e para a geração de empregos.

“O comércio é um dos maiores geradores de emprego da nossa cidade e o Mercado Popular representa a força e a perseverança desses trabalhadores. São pessoas que enfrentaram momentos difíceis, especialmente durante a pandemia, mas que continuaram acreditando no seu trabalho e na sua capacidade de empreender. Tenho muito orgulho de prestigiar o comércio de Volta Redonda e acompanhar a trajetória dessas famílias que ajudam diariamente a movimentar a economia do município”, afirmou.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, destacou que o Mercado Popular representa o sucesso de uma política pública que alia desenvolvimento econômico e inclusão social. “O Mercado Popular é muito mais do que um centro comercial. Ele representa oportunidades, dignidade e transformação social. Ao longo desses 25 anos, acompanhamos histórias de pessoas que conseguiram estruturar seus negócios, ampliar a renda familiar e conquistar mais qualidade de vida. É um projeto que demonstra como o poder público pode atuar de forma efetiva na promoção da cidadania e da autonomia das famílias”, afirmou.

Para o gestor do Banco da Cidadania, Ricardo Ballarini, a longevidade do projeto comprova sua relevância para a cidade e para os empreendedores beneficiados. “Celebrar os 25 anos do Mercado Popular é reconhecer uma iniciativa que deu certo e continua cumprindo sua missão. O espaço foi criado para oferecer oportunidades aos trabalhadores que atuavam de forma informal e, desde então, tem contribuído para fortalecer pequenos negócios e movimentar a economia local. O mais gratificante é ver que muitas famílias construíram suas histórias de vida a partir dessa oportunidade”, ressaltou Ballarini.

Presente na celebração, o deputado estadual Munir Neto destacou a importância histórica do Mercado Popular para o desenvolvimento econômico de Volta Redonda e para a valorização dos pequenos empreendedores.

“Celebrar os 25 anos do Mercado Popular é reconhecer a força dos empreendedores que ajudaram a construir a história deste local. Este espaço nasceu para oferecer oportunidades, dignidade e melhores condições de trabalho para centenas de famílias, e continua cumprindo esse papel com excelência. Ao longo desses anos, tornou-se uma referência de inclusão produtiva e desenvolvimento econômico para Volta Redonda. Nosso compromisso é continuar apoiando iniciativas que fortaleçam o comércio popular e garantam melhores condições para quem gera emprego, renda e movimenta a economia da nossa cidade”, afirmou o deputado.

Além da geração de emprego e renda, o Mercado Popular contribuiu para a reorganização urbana, para a valorização do comércio de pequeno porte e para o fortalecimento da economia local. O sucesso da iniciativa inspirou a implantação de outros espaços voltados ao empreendedorismo popular no município, ampliando oportunidades para trabalhadores e fortalecendo o desenvolvimento econômico de Volta Redonda.

Passados 25 anos de sua inauguração, o Mercado Popular segue como um patrimônio social e econômico da cidade, reunindo tradição, empreendedorismo e desenvolvimento. Mais do que um espaço de comércio, o local simboliza o compromisso do município com políticas públicas capazes de gerar oportunidades, promover inclusão social e transformar vidas.