Projeto ?De Bandeja?, parceria com a iniciativa privada, é voltado para jovens de 18 a 25 anosFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR
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