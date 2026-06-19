Projeto ?De Bandeja?, parceria com a iniciativa privada, é voltado para jovens de 18 a 25 anos - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Projeto ?De Bandeja?, parceria com a iniciativa privada, é voltado para jovens de 18 a 25 anosFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 19/06/2026 14:26

Volta Redonda - A Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) de Volta Redonda vai oferecer um curso de qualificação profissional para atuação no setor de restaurantes. O “De Bandeja”, uma parceria com o Vitória Restaurante e Chopperia, que fica no Kartódromo Internacional de Volta Redonda, no bairro Aero Clube, é voltado para jovens de 18 a 25 anos, residentes em Volta Redonda. As inscrições estão abertas até dia 17 de julho pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2yb2cvQ5TVWF5apnDxfkq-8ur7ztNtfUD5IK7DAP2VKX4cw/viewform.

O objetivo do “De Bandeja” é capacitar jovens que estão em busca do primeiro emprego ou recolocação profissional. A previsão de início do curso, que será de forma híbrida, com aulas on-line e presenciais, é dia 27 de julho com término dia 17 de agosto. Os 30 alunos selecionados farão treinamento para atuação profissional em restaurantes, em funções operacionais e de atendimento, com foco em desenvolvimento profissional, postura, organização, atendimento ao cliente e oportunidades de empregabilidade.

A capacitação acontecerá em quatro módulos: “Introdução ao Mercado de Restaurantes”, que engloba o funcionamento da casa, hierarquia operacional e oportunidades de crescimento profissional; “Atendimento ao Cliente”, comunicação e postura profissional, trabalho em equipe e experiência do cliente; “Operação de Salão”, que vai ensinar a função do cumim, organização de mesas, serviço e apoio ao garçom e etiqueta profissional; e “Desenvolvimento Profissional”, que vai abordar comportamento no ambiente de trabalho, responsabilidade e pontualidade, além de noções de liderança e crescimento na carreira.

De acordo com o secretário municipal da Juventude, Munir Francisco Filho, o diferencial do projeto “De Bandeja” é o foco direto na empregabilidade. “Ao final da formação profissional, os dez alunos que apresentarem melhor desempenho, comprometimento e destaque durante as atividades poderão ser encaminhados para contratação em restaurantes parceiros.”

O projeto ‘De Bandeja’ vai promover qualificação profissional de jovens, oferecendo formação prática e teórica, desde funções operacionais, como cumim e atendimento, até noções de liderança e gerência. A iniciativa busca ampliar oportunidades de inserção no mercado de trabalho e fortalecer o setor gastronômico local com mão de obra qualificada.