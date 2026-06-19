Premiação nacional, entregue em Brasília na última semana, coloca o município como referência no estado no atendimento aos MEIs - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Premiação nacional, entregue em Brasília na última semana, coloca o município como referência no estado no atendimento aos MEIsFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 19/06/2026 14:33

Volta Redonda - A equipe da Casa do Empreendedor Délio Avellar, da Prefeitura de Volta Redonda, esteve no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto para mostrar o Selo Diamante de Referência em Atendimento pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). A premiação nacional, conquistada em 2026, foi entregue na última semana, em Brasília (DF).

O município ganhou o Selo Diamante após conseguir nota máxima (100) na avaliação do Sebrae. A honraria é entregue às unidades que cumprem, dentro do prazo estabelecido, todas as metas definidas ao longo do período de avaliação. Durante três anos Volta Redonda foi ouro, com pontuação acima de 90% de qualidade. E este ano a Casa do Empreendedor chegou à nota 100, que a elege para a premiação nacional.

O selo de referência em atendimento reconhece a política pública de simplificação na abertura de negócios. Entre os requisitos avaliados estão a prontidão do atendimento, a qualidade do ambiente, a presença digital, a articulação junto ao município para fomento ao empreendedorismo e a qualidade do conteúdo entregue ao público.

A analista de Negócios do Sebrae Volta Redonda, Nathália Malaquias, explicou ao prefeito Neto que essa é a honraria máxima concedida pela entidade para as Salas do Empreendedor – que em Volta Redonda chama-se Casa do Empreendedor.

“Esse é o máximo do reconhecimento nacional. O resultado da avaliação mostra que Volta Redonda olha para esse público – os Microempreendedores Individuais (MEIs) – como política de desenvolvimento econômico. Hoje, o município conta com mais de 25 mil MEIs. Foram mais de seis mil atendimentos na Casa do Empreendedor apenas nos primeiros meses de 2026”, falou Nathália.

Ela afirmou ainda que a eficiência da equipe, que mereceu o Selo Diamante, fez de Volta Redonda referência para os outros municípios do estado. “São 81 Salas do Empreendedor no Rio de Janeiro e muitas já querem agendar visitas técnicas para conhecer o trabalho feito aqui”, comentou a analista de Negócios do Sebrae.

O prefeito Neto parabenizou o coordenador, Haroldo Fernandes, e toda equipe da Casa do Empreendedor, além dos funcionários de outros órgãos municipais que atuam junto e fazem o serviço funcionar, como a Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), Vigilância Sanitária e o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPU), que também estavam representados no gabinete.

“É uma honra receber esse reconhecimento do Sebrae e vamos continuar aperfeiçoando sempre o serviço para manter a cidade no topo a nível nacional e, principalmente, para seguir incentivando o empreendedorismo e promovendo o desenvolvimento econômico de Volta Redonda”, disse o prefeito.

Melhor atendimento

A assessora da Casa do Empreendedor, Cristina Moura, reforçou a capacidade da equipe, o trabalho integrado e coeso, sempre pensando em melhorar o atendimento. “Tenho certeza que Volta Redonda é a equipe que mais entende da aplicação do Regin (Sistema de Registro Integrado do Estado do Rio de Janeiro), por exemplo”, falou Cristina.

Ela lembrou que dos 92 municípios do estado do Rio, somente quatro ganharam o Selo Diamante em 2026: Volta Redonda, Vassouras, Engenheiro Paulo de Frontin e Pinheiral. “E fomos nós que treinamos a equipe de Pinheiral. Assim como de outras cidades da região”, contou.

O coordenador da Casa do Empreendedor, Haroldo Fernandes, reforçou os parabéns à equipe. “É muito bom o reconhecimento a nível nacional do Sebrae, mas reforço que a dedicação de toda a equipe sempre foi focada em ofertar o melhor atendimento aos empreendedores que nos procuram. Além disso, ajudar Volta Redonda a crescer.”