Grupo comemora 2 anos com apresentação que promete levar à população o melhor da música clássica e erudita - Foto: Mariana Gonçalves

Grupo comemora 2 anos com apresentação que promete levar à população o melhor da música clássica e eruditaFoto: Mariana Gonçalves

Publicado 19/06/2026 14:30

Volta Redonda - O Teatro Maestro Franklin de Carvalho Júnior, no bairro Laranjal, será palco, na terça-feira (23), a partir das 20h, de um concerto em comemoração aos dois anos da Orquestra Filarmônica de Volta Redonda. De acordo com os responsáveis pela orquestra, o evento, que faz parte da Temporada 2026 – Série Ingá –, conduzirá o público por uma emocionante jornada musical que atravessa diferentes culturas, épocas e paisagens sonoras.

O programa da noite reúne a vibrante energia de “Cuban Overture”, de George Gershwin; a grandiosidade do “Concerto para Piano nº 1”, de Franz Liszt, com participação especial do pianista Fabio Martino; a riqueza brasileira da “Fantasia Brasileira nº 3”, de Francisco Mignone; o exotismo de “Nas Estepes da Ásia Central”, de Alexander Borodin; e a intensidade marcante de “Uma Noite no Monte Calvo”, de Modest Mussorgsky.

Segundo o maestro Nilton Soares, regente da orquestra, cada obra foi escolhida para tornar esta celebração ainda mais especial, transformando o palco em um encontro de emoções, histórias e memórias por meio da música. Ele também falou sobre o que representa comemorar o aniversário da orquestra no Teatro Maestro Franklin, espaço da Prefeitura de Volta Redonda.

“Celebrar os dois anos da Orquestra Filarmônica de Volta Redonda no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Júnior tem um significado muito especial para todos nós. Foi neste palco que a orquestra realizou sua estreia. Além disso, o teatro se consolidou como um importante símbolo da arte e da cultura em Volta Redonda, o que torna este momento ainda mais marcante”, disse o maestro.

Importância para a cultura

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, destacou a importância da Orquestra Filarmônica para o cenário cultural da cidade. “A Orquestra Filarmônica enriquece muito a cultura de Volta Redonda, uma cidade que produz músicos de qualidade, tanto no âmbito popular quanto no erudito. A Prefeitura de Volta Redonda está à disposição para apoiar todas as linguagens artísticas, desde a cultura popular até a erudita. Ter a OFVR em nosso teatro nos engrandece, nos orgulha e, de fato, é um presente para a nossa cidade”, disse Anderson.

Já o maestro Nilton Soares ressaltou a função social da orquestra. “Desde o início, nossa missão tem sido aproximar a música de concerto da população. Acreditamos que a arte deve estar ao alcance de todos e que a orquestra tem um papel fundamental na vida cultural da cidade. Cada apresentação é uma oportunidade de criar conexões entre as pessoas e a música. Ver esse trabalho crescer e alcançar cada vez mais público é uma grande satisfação e um estímulo para continuarmos ampliando o acesso à cultura em nossa região”, ressaltou o regente.

Ingressos

Os ingressos para o concerto da próxima terça-feira podem ser adquiridos gratuitamente por meio do site: www.orquestra.institutocultural.art/2-anos-de-filarmonica

Orquestra – A Orquestra Filarmônica de Volta Redonda é uma organização privada mantida por recursos oriundos de projetos de leis de incentivo e é composta por 63 músicos, além de contar com um pianista convidado para apresentações. Os ensaios são realizados semanalmente no Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) e, anualmente, a Filarmônica realiza sua temporada de concertos entre os meses de março e dezembro.