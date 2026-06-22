Programa garante melhor qualidade de vida para a melhor idade do município - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Programa garante melhor qualidade de vida para a melhor idade do municípioFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 22/06/2026 11:34

Volta Redonda - Aos 92 anos, Maurílio Gomes da Fonseca mantém uma rotina ativa, participa de aulas de ginástica, faz caminhadas e viaja com disposição. Já Margarida Silva, que completou 84 anos no último dia 10 de junho, durante a viagem da Melhor Idade para Mangaratiba (Costa Verde), se emociona ao falar do presente que recebeu ao comemorar seu aniversário, cercada de amigos e vivendo uma experiência única.

As histórias dos dois participantes do programa “Viva Melhor”, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) de Volta Redonda, mostram como a prática regular de atividades físicas, aliada ao convívio social e às ações de lazer promovidas pelo município, tem contribuído para um envelhecimento mais saudável, ativo e feliz.

Recuperação da saúde e da independência

Frequentando atualmente as aulas de ginástica no polo do bairro São Luiz, Maurílio participa das atividades da Smel há cerca de sete anos. Antes, também integrou as turmas do programa no bairro Dom Bosco. Ao longo desse período, viu sua qualidade de vida mudar de forma significativa.

“Teve uma época que eu estava pensando em contratar uma pessoa para me ajudar a vestir a roupa, porque eu não estava conseguindo mais. Estava muito ruim. Aí comecei a fazer ginástica, fui fortalecendo o corpo e melhorando. Hoje, graças a Deus, estou melhor do que quando tinha 50 anos” conta.

Segundo ele, a atividade física foi fundamental para recuperar a força, a mobilidade e a confiança para continuar levando uma vida independente. “Foi a ginástica que me trouxe até aqui. Com a ajuda da minha família, graças a Deus estou bem. Posso viajar, fazer minhas caminhadas e continuar aproveitando a vida”, afirma.

Participante assíduo das viagens da Melhor Idade, já conheceu destinos como Caxambu (MG), Teresópolis (RJ) e Campos do Jordão (SP), mas considera a visita deste ano ao Hotel Portobello Resort, em Mangaratiba, uma das melhores experiências. “Já participei de várias viagens, mas aqui parece que é o melhor lugar que eu já fui. Muito bacana mesmo. Fiquei muito feliz de fazer essa viagem”, diz.

Um presente inesquecível

No mesmo grupo de viajantes estava Margarida Silva, participante no polo do Santo Agostinho. Ela pratica ginástica há cinco anos e atribui à atividade física uma melhora significativa na saúde e na disposição para realizar as tarefas do dia a dia.

“Eu tinha muito problema na coluna, artrose e artrite. Melhorei bastante. Achei que tive uma melhora muito boa mesmo”, relata.

Margarida conta que mantém uma rotina independente, cuidando sozinha da própria casa, lavando roupas, realizando tarefas domésticas e viajando para visitar parentes quando deseja. Para ela, a ginástica foi determinante para preservar essa autonomia.

“Faço tudo sozinha na minha casa. Lavo minha roupa, cuido da casa. Minha saúde melhorou bastante com a ginástica. Nessa idade, ainda dou conta de tudo. Viajo sozinha, vou para reuniões, passeio e vou visitar parentes. Vivo minha vida tranquilamente”, afirma.

Ao refletir sobre como estaria sem a prática regular das atividades físicas, ela não tem dúvidas sobre a importância do programa em sua vida. “Se eu não fizesse ginástica, acho que estaria parada dentro de casa. Mas como faço, estou apta para tudo ainda”, destaca.

A viagem deste ano ganhou um significado ainda mais especial para Margarida. No dia 10 de junho, data em que o grupo embarcou para Mangaratiba, ela completou 84 anos e viveu uma comemoração inesquecível.

“Eu pensei assim: ‘que presentão de aniversário eu ganhei’! Um presente igual a esse eu nunca teria. A gente é simples, faz só uma festinha para os parentes. Mas isso aqui foi diferente. Eu fico até emocionada”, conta.

Mais do que oferecer atividades físicas e momentos de lazer, o programa “Viva Melhor” tem proporcionado novas oportunidades para que os idosos de Volta Redonda mantenham a saúde, fortaleçam vínculos de amizade e continuem exercendo sua independência.