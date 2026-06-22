Inaugurações representam mais um passo em um modelo baseado na relação entre as forças de segurança, investimentos em tecnologia e proteção da população - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Inaugurações representam mais um passo em um modelo baseado na relação entre as forças de segurança, investimentos em tecnologia e proteção da populaçãoFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 22/06/2026 11:31

Volta Redonda - A inauguração das Bases Avançadas da Ordem Pública no Retiro e na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), além da adesão oficial de Volta Redonda ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), na última segunda-feira (15), simboliza mais um importante avanço na consolidação de uma política pública que vem transformando o município em referência estadual na área da segurança.

Mais do que novas estruturas físicas, os investimentos reforçam um modelo pautado pela integração entre as forças de segurança, uso intensivo e inteligente da tecnologia e da atuação conjunta entre os governos municipal, estadual e federal, com foco na prevenção da criminalidade e na proteção da população.

As novas Bases Avançadas passam a atuar de forma integrada ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), fortalecendo o monitoramento em tempo real e a capacidade de resposta das equipes operacionais. Como parte do projeto, a Avenida Beira-Rio recebeu 64 novas câmeras de monitoramento 24 horas, enquanto a região do Grande Retiro passou a contar com câmeras equipadas com sistema de reconhecimento facial.

Os investimentos incluem ainda novas viaturas para reforçar o patrulhamento, uma moto elétrica destinada à fiscalização da Beira-Rio e uma base descentralizada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), ampliando não apenas a segurança, mas também a capacidade de atendimento em saúde à população.

Estrutura integrada fortalece a segurança

A robusta estrutura existente em Volta Redonda ajuda a explicar porque o município foi escolhido para integrar o recém-lançado Sisp (Sistema Integrado de Segurança Pública), iniciativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro que integra os bancos de dados das forças de segurança. Ao lado de Maricá, a cidade é uma das primeiras a participar do sistema.

A cidade abriga o 28º Batalhão da Polícia Militar, a 93ª Delegacia de Polícia Civil, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), a 5ª Região Integrada de Segurança Pública (Risp), a 5ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) e uma unidade da Polícia Federal, reunindo em um mesmo território importantes órgãos responsáveis pela prevenção, investigação e repressão à criminalidade.

Essa integração ganhou ainda mais força com a criação, em 2021, da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), responsável por coordenar políticas públicas, promover investimentos e a integração com os órgãos de segurança de Volta Redonda e auxiliar nas ações de prevenção e repressão aos crimes.

Tecnologia como aliada da prevenção

Um dos grandes diferenciais de Volta Redonda é o pioneirismo e o investimento contínuo em tecnologia e inovação. O Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) é um exemplo disso.

Criado em 2009, o Ciosp é considerado um dos mais modernos centros de segurança do estado e foi pioneiro no monitoramento por câmeras no Rio de Janeiro. Atualmente, reúne cerca de 2,5 mil equipamentos integrados às forças de segurança, utilizando tecnologias como reconhecimento facial e leitura automática de placas para auxiliar na prevenção de crimes e na rápida identificação de suspeitos e veículos.

Segurança em todas as regiões

Além do investimento em tecnologia, Volta Redonda também aposta na presença ostensiva das forças de segurança nas ruas. A Guarda Municipal, a primeira a ser armada no estado, atua em conjunto com os demais órgãos de segurança pública e conta com patrulhas especializadas que se tornaram referência regional, como as patrulhas Maria da Penha, Escolar, de Proteção ao Idoso, de Proteção Animal e Ambiental, Patrulha de Proteção à Criança e ao Adolescente e Patrulha de Garantias Fundamentais.

Já a Secretaria de Ordem Pública atua de forma preventiva através do Sistema Integrado de Segurança de Volta Redonda, composto por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e um agente da Semop. O serviço promove um policiamento de proximidade com a população, com auxílio de grupos de WhatsApp, otimizando recursos das forças de segurança, e contribuindo para elucidação e prevenção de crimes com mais agentes de segurança nas ruas. O sistema é suplementar, não substituindo as ações das polícias Militar e Civil e Guarda Municipal.

O município também é atendido pelos programas estaduais “Segurança Presente”, que atua na Vila Santa Cecília, Aterrado e Centro, e “Bairro Presente”, este último beneficiando mais de 80 mil moradores dos bairros São João, Laranjal, São Geraldo, Monte Castelo, Colina, Vila Americana, Santo Agostinho e Volta Grande I, II, III e IV.

Investimentos continuam avançando

O fortalecimento da segurança pública em Volta Redonda segue em expansão com projetos estruturantes que ampliarão ainda mais a capacidade operacional das forças de segurança não só na cidade, mas em todo o Sul Fluminense.

Entre eles estão a implantação do Batalhão Regional de Ações com Cães (BAC), do Batalhão Regional de Policiamento Ambiental, do futuro Grupamento Aeromóvel da Polícia Militar e do Batalhão de Cavalaria da PM, além da nova sede da Polícia Federal em terreno doado pela prefeitura.

Paralelamente, a Prefeitura também investe na modernização do quartel da Guarda Municipal, tornando a estrutura mais moderna, funcional e preparada para atender às demandas atuais da segurança pública.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou o compromisso permanente do Poder Público Municipal com a segurança, que, segundo ele, significa mais qualidade de vida para a população de Volta Redonda e, consequentemente, toda a região Sul Fluminense.

“A inauguração das Bases Avançadas e a entrada de Volta Redonda no Sisp não são ações isoladas. Elas fazem parte de um projeto que estamos construindo há anos, com integração entre as forças de segurança, investimentos em tecnologia e fortalecimento das instituições. Sabemos que, pela Constituição, a Segurança Pública é dever do Estado, mas em Volta Redonda é uma responsabilidade de todos. Nosso objetivo é muito claro: fazer de Volta Redonda a cidade mais segura do Brasil, oferecendo mais tranquilidade, qualidade de vida e proteção não só à população do município, mas de toda a região.”, enfatizou.