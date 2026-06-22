Programa da prefeitura atende crianças e adolescentes, dos seis aos 16 anos - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Programa da prefeitura atende crianças e adolescentes, dos seis aos 16 anosFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 22/06/2026 11:28

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda comemora os cinco anos do “Coluna Reta” e aproveita o “Junho Verde”, campanha global de conscientização para promover a educação e a detecção precoce da escoliose, para reforçar a divulgação do programa pioneiro de prevenção ao desvio na coluna. Criado para prevenir, diagnosticar e tratar a escoliose idiopática pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o “Coluna Reta” tem como público-alvo as crianças e adolescentes, dos seis aos 16 anos.

O acesso às consultas do programa não exige agendamento prévio, o atendimento é feito por ordem de chegada, com distribuição de senha. O ambulatório do “Coluna Reta” fica na Policlínica da Cidadania, no Estádio da Cidadania Raulino de Oliveira, no bairro Jardim Paraíba, e funciona todas as sextas-feiras, das 8h às 12h, exceto nos feriados. O espaço conta com estrutura para realização de raio-X panorâmico e acompanhamento fisioterapêutico especializado.

Implantado pela prefeitura junho de 2021, o programa idealizado pelo ortopedista especialista em coluna, Juliano Coelho, veio para melhorar a qualidade de vida de crianças e adolescentes diagnosticados com escoliose, uma deformidade caracterizada pelo desvio lateral e rotacional da coluna vertebral, que pode gerar impactos físicos, emocionais e funcionais ao longo da vida.

“O ‘Coluna Reta’ tem foco no diagnóstico precoce. Estratégia que permite que a maioria dos casos seja tratada com fisioterapia especializada e uso de colete ortopédico, reduzindo significativamente a necessidade de intervenções cirúrgicas e evitando a progressão da deformidade”, afirmou Juliano Coelho, convidando os pais e responsáveis de crianças e adolescentes com idades entre seis e 16 anos, para que os levem ao consultório para uma avaliação.

Mais de 12 mil atendimentos em cinco anos

O “Coluna Reta” promove cuidado integral ao paciente desde o atendimento ambulatorial, fisioterapia e cirurgia, em um fluxo único dentro da rede municipal de saúde. Desde a implantação, há cinco anos, mais de 12 mil crianças passaram pela avaliação do programa.

No mesmo período, foram realizadas 97 cirurgias corretivas pelo SUS no Hospital São João Batista (HSJB); foram mais de 11.506 atendimentos de fisioterapia, além do acompanhamento contínuo de pacientes em tratamento especializado. Os números reforçam o impacto direto do programa na redução de complicações e na melhoria da qualidade de vida dos pacientes.

Referência para o estado

O “Coluna Reta” serviu de referência para a criação da Lei Estadual nº 10.009/2023, de autoria do deputado estadual Munir Neto, que prevê a implantação de ações de diagnóstico precoce da escoliose em toda a rede pública de ensino do estado do Rio de Janeiro.

“Uma das primeiras ações do programa em Volta Redonda foi a triagem escolar. E no início desde ano, fiz palestra para diretores das escolas da rede municipal e outros profissionais de educação para que ficassem atentos e ajudasse na divulgação do ‘Coluna Reta’. A parceria com a Educação é fundamental, pois é na escola que está o público-alvo do projeto”, reforçou o ortopedista Juliano Coelho.