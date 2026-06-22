Unidade especializada da Polícia Militar já está com 70% dos serviços concluídos e reforçará a segurança em todo o Sul Fluminense - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Unidade especializada da Polícia Militar já está com 70% dos serviços concluídos e reforçará a segurança em todo o Sul FluminenseFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 22/06/2026 11:39

Volta Redonda - As obras da futura sede do Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar, em Volta Redonda, seguem avançando em ritmo acelerado e já entraram na fase final de execução. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras (SMO), responsável pela fiscalização dos serviços, cerca de 70% da construção já foi concluída, representando mais um importante investimento em segurança pública para a população de Volta Redonda e de todo o Sul Fluminense.

Erguida no bairro Roma, à margem da Rodovia Presidente Dutra, a unidade já conta com 100% da alvenaria concluída. Atualmente, os trabalhos estão concentrados nos acabamentos, instalações e urbanização do complexo.

Segundo a SMO, os blocos de treinamento, canil e veterinária estão em fase de acabamento, com serviços de pintura em andamento. O bloco dos dormitórios também passa pela etapa final de acabamento e pintura. Já os blocos da portaria, lixeira e central elétrica estão concluídos.

No bloco administrativo, as equipes executam o emboço externo, enquanto as instalações elétricas e hidráulicas avançam paralelamente às etapas finais da obra. A pavimentação em piso intertravado também segue em estágio avançado, e a implantação das áreas gramadas já está sendo realizada.

A nova estrutura foi planejada para oferecer condições adequadas ao trabalho operacional dos policiais e dos cães empregados em missões especializadas, além de garantir espaços modernos para treinamento, atendimento veterinário e atividades administrativas.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou que a construção da unidade é fruto da parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e o Governo do Estado, reforçando o compromisso permanente com a segurança pública.

“Estamos acompanhando de perto o andamento dessa obra tão importante. O BAC será um reforço fundamental para a segurança de toda a nossa região, ampliando a capacidade operacional das forças de segurança e trazendo mais proteção para a população de Volta Redonda, mas principalmente de todo o Sul Fluminense”, afirmou Neto.

Reforço de segurança para toda a região

Vinculado ao Comando de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar, o Batalhão de Ações com Cães é uma unidade especializada no emprego operacional de cães policiais em missões de alta complexidade. Com a obra entrando em sua reta final, Volta Redonda se consolida cada vez mais como referência regional em investimentos voltados à segurança pública, fortalecendo a integração entre município e Estado e ampliando a estrutura disponível para o combate à criminalidade.

Entre as atribuições do BAC estão a busca e o resgate de pessoas desaparecidas, a captura de foragidos da Justiça, a localização de vítimas soterradas e restos mortais, a detecção de drogas, armas e explosivos, além do apoio a operações policiais e grandes eventos.

Quando concluída, a unidade atenderá os 20 municípios abrangidos pelo 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), fortalecendo a atuação do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar), de Volta Redonda; do 37º BPM, de Resende; do 33º BPM, de Angra dos Reis; do 10º BPM, de Barra do Piraí; e da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), de Paraty.