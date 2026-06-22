Agenda conta com eventos realizados junto aos jovens e também com servidores público - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Agenda conta com eventos realizados junto aos jovens e também com servidores públicoFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 22/06/2026 16:21

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Prevenção às Drogas (Semapred), iniciou nesta segunda-feira (22), no Ciep Toninho Marques, no bairro Belmonte, as atividades da Semana de Prevenção ao Uso de Álcool e Drogas.

Nesta primeira atividade da semana, um grupo de alunos da unidade escolar da rede pública estadual assistiu ao filme Extraordinário e, na sequência, participou de uma dinâmica supervisionada pela equipe da Semapred. O diretor-técnico da secretaria, Vinicius Silva, explicou como ocorreu o trabalho e quais foram seus objetivos:

“Primeiro passamos um filme e depois realizamos uma dinâmica para que eles percebessem como estão emocionalmente. Fizemos um quiz para que eles tivessem uma forma de brincar de maneira consciente”, contou Vinicius.

A secretária municipal de Assistência e Prevenção às Drogas, Neuza Jordão, falou sobre a importância de eventos como este para a continuidade das políticas públicas do governo municipal voltadas para o tema.

“Estamos dando continuidade à nossa missão, que é a prevenção. Em março, começamos um trabalho nas escolas utilizando o teatro, onde tivemos a participação de mais de 10 mil alunos. Esta Semana de Prevenção veio para reforçar essa iniciativa, que consiste em agir antes do problema surgir, proporcionando mais qualidade de vida, proteção, orientação e criando fatores de resiliência. A Prefeitura de Volta Redonda e nós, da Semapred, acreditamos muito nisso e temos esse trabalho de cuidar das pessoas como uma de nossas principais bandeiras”, disse a secretária.

Impactos na economia

Os trabalhos de prevenção ao uso de álcool e drogas também proporcionam economia nos custos dos serviços públicos prestados pelo município. É o que afirma a secretária Neuza Jordão:

“De acordo com uma pesquisa internacional, a cada US$ 1 investido em prevenção, economizamos entre US$ 10 e US$ 18 em tratamentos. Quando o poder público investe em prevenção, economiza muito mais em outras áreas, como saúde, assistência social e reabilitação. Por isso, a prevenção é de suma importância”, afirmou Neuza Jordão.

Confira o cronograma de atividades da semana

23/06

Horário: 14h

Degase – Roma

Roda de Rima com a Juventude

24/06

Horário: 14h

Sede da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos

Capacitação com Servidores

25/06

Horário: 9h às 12h

Centro – Rio de Janeiro

Assembleia Ordinária do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas do Estado do Rio de Janeiro

26/06

Horários: 9h

Av. Amaral Peixoto

Horário: 14h

Vila Santa Cecília

Blitz de Prevenção

27/06

Horário: 9h

Centro de Espiritualidade Maria, Mãe e Vida

Campo Grande – Rio de Janeiro

Seminário Internacional: O Futuro do Estado Brasileiro – Inovação e Políticas Públicas para a Família

Tema: Desafios, Ferramentas, Políticas e Aplicações

Palestrantes: Neuza Jordão e Vinicius Silva

02/07

Horários: 9h e 14h

Fundação CSN – Vila Santa Cecília

Apresentação de Teatro - Participação do Programa Curumim

04/07

Sessão de cinema com 100 Famílias

11h

Cinema – Shopping Park Sul