Onze alunas da Arena Esportiva Nicolau Yabrudi, no bairro Voldac, garantiram três pódios no 7º VR em DançaFoto: Divulgação/Smel
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Aos 92 e 84 anos, Maurílio Fonseca e Margarida Silva são exemplos de como a atividade física, o convívio social e o lazer promovem saúde, independência e qualidade de vida
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