Onze alunas da Arena Esportiva Nicolau Yabrudi, no bairro Voldac, garantiram três pódios no 7º VR em Dança - Foto: Divulgação/Smel

Onze alunas da Arena Esportiva Nicolau Yabrudi, no bairro Voldac, garantiram três pódios no 7º VR em DançaFoto: Divulgação/Smel

Publicado 22/06/2026 16:17

Volta Redonda - As alunas do ballet da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) de Volta Redonda participaram pela primeira vez e já foram premiadas no 7º VR em Dança – Festival Nacional de Dança de Volta Redonda. O evento aconteceu no último sábado (20), reunindo grupos e bailarinos de diversas cidades.

Representando a Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula), no bairro Voldac, 11 bailarinas com idades entre 6 e 12 anos subiram ao palco em três categorias e conquistaram premiações em todas elas. O grupo alcançou o 1º lugar na categoria Conjunto Infantil Clássico Livre, além de dois segundos lugares nas categorias Variação de Repertório Infanto e Duo Infanto Clássico Livre.

A participação marcou a estreia das alunas da Smel no festival, resultado do trabalho desenvolvido nas aulas oferecidas gratuitamente pela Prefeitura de Volta Redonda, incentivando a prática da dança e o desenvolvimento artístico de crianças e adolescentes do município.

A professora responsável pelo grupo, Júlia Vilas Bôas, ressaltou a importância da experiência para o desenvolvimento das alunas.

“Foi um momento de muita alegria e orgulho para todas nós. Participar pela primeira vez de um festival competitivo trouxe aprendizado, crescimento e novas experiências para as alunas. As premiações são motivo de comemoração e refletem a dedicação delas nos ensaios e o apoio fundamental dos pais e responsáveis, que acreditam no nosso trabalho e incentivam suas filhas a seguirem em frente”, destacou.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, comemorou o desempenho das jovens bailarinas e destacou a importância do incentivo ao esporte e à cultura desde a infância.

“Estamos muito felizes e orgulhosos com o resultado alcançado por nossas alunas. Mais do que as premiações, essa participação representa dedicação, disciplina, aprendizado e a oportunidade de vivenciar uma experiência tão importante em um festival. Parabenizo todas as bailarinas, suas famílias e a equipe responsável pelo trabalho desenvolvido na Arena ‘Seu Nula’. Esse resultado mostra a força dos projetos da Smel e o talento das nossas crianças”, afirmou.