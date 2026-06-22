Acompanhamento realizado pelo Cras Vila Rica possibilitou retorno seguro de morador de Pernambuco à cidade natal - Foto: Divulgação/Smas

Acompanhamento realizado pelo Cras Vila Rica possibilitou retorno seguro de morador de Pernambuco à cidade natalFoto: Divulgação/Smas

Publicado 22/06/2026 11:44

Volta Redonda - Depois de mais de duas décadas vivendo longe da família, o pernambucano Jair Vieira de Andrade, de 61 anos, viveu um dos momentos mais emocionantes de sua vida na última semana: o reencontro com a filha e os irmãos na cidade de Carpina, em Pernambuco. O retorno foi viabilizado pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) e do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Vila Rica e familiares.

Jair chegou a Volta Redonda no ano 2000 em busca de oportunidades de trabalho. Natural de Carpina, em Pernambuco, ele deixou sua cidade natal após enfrentar dificuldades para conseguir emprego e encontrou no município fluminense a chance de recomeçar a vida. Durante anos, trabalhou como autônomo e construiu sua trajetória na cidade.

O primeiro atendimento de Jair no Cras Vila Rica aconteceu em 2018, quando procurou a unidade para realizar sua inscrição no Cadastro Único, ferramenta que possibilita o acesso a programas sociais do governo. Na ocasião, ele exercia atividade profissional como trabalhador autônomo e recebeu as orientações necessárias da equipe técnica.

Já em 2026, diante de uma mudança em sua situação social e familiar, Jair voltou a procurar o Cras. Durante o atendimento, relatou que estava morando temporariamente na casa de um conhecido e manifestou o desejo de retornar para Pernambuco, onde vivem sua filha e irmãos. Segundo ele, a distância da família e a ausência de uma rede de apoio mais próxima tornavam cada vez mais difícil permanecer longe de suas origens.

A partir desse novo atendimento, a equipe do Cras Vila Rica iniciou o acompanhamento da situação e realizou contato com a filha de Jair para verificar as condições de acolhimento na cidade natal. A familiar confirmou que o pai teria moradia garantida e suporte familiar ao retornar para Carpina, onde também residem seus irmãos e, a partir daí, a equipe técnica iniciou o plano de acompanhamento para que ele pudesse, junto à família, retornar à cidade natal.

Com a segurança e o acolhimento assegurados, a Secretaria Municipal de Assistência Social, em conjunto com a família, providenciou o retorno de Jair para Pernambuco. No último dia 17 de junho, ele embarcou para reencontrar a família após mais de 20 anos longe de casa.

Emoção marca momento da chegada

“Quando cheguei e abracei minha família depois de tantos anos longe, foi uma felicidade muito grande. Sempre fui muito bem recebido no Cras Vila Rica e me senti acolhido por toda a equipe. Sou muito grato por tudo o que fizeram por mim”, relatou Jair.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, destacou que o trabalho da rede socioassistencial busca compreender a realidade de cada usuário e construir soluções que garantam proteção e dignidade.

“Muitas vezes, o atendimento da Assistência Social representa a oportunidade de reconstruir vínculos familiares e fortalecer redes de apoio. O caso do senhor Jair demonstra a importância de um acompanhamento humanizado, capaz de identificar necessidades e contribuir para que as pessoas tenham acesso aos seus direitos e possam recomeçar suas vidas com mais segurança e dignidade, e nesse caso o trabalho também foi realizado em conjunto com a família”, afirmou.

Para a equipe do Cras Vila Rica, a história de Jair simboliza a importância do acolhimento e da escuta qualificada realizados diariamente pelos profissionais da rede socioassistencial. A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Volta Redonda com a promoção da cidadania, o fortalecimento dos vínculos familiares e a garantia da proteção social para quem mais precisa.