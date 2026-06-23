Doação vai beneficiar as 60 instituições beneficentes cadastradas pela Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Doação vai beneficiar as 60 instituições beneficentes cadastradas pela Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e NutricionalFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 23/06/2026 15:01

Volta Redonda - O Banco de Alimentos de Volta Redonda – programa da prefeitura gerido pela Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan) – recebeu 4,5 toneladas de mantimentos doados pelo público do show do cantor de trap, Matuê, no dia 30 de maio na Ilha São João. A entrega oficial e a assinatura do Termo de Doação, formalizando a destinação dos alimentos arrecadados, aconteceu na última semana.

O documento foi assinado pelo secretário da Sesan, Fábio Buchecha, e por Felipe Brito, produtor e sócio-fundador da Axis Entretenimento, empresa que organizou o show, na sede do Banco de Alimentos, no bairro Retiro. Todo montante arrecadado será repassado para as 60 instituições cadastradas pelo banco.

“Nosso reconhecimento ao Felipe Brito e a toda equipe da empresa, incluindo produção, coordenação e segurança, que deram um verdadeiro exemplo de organização de eventos. Agradeço ainda à equipe da Sesan, que também atuou na arrecadação dos alimentos. Mais do que um grande show, o evento mostrou que entretenimento e solidariedade podem caminhar juntos”, falou Buchecha.

O secretário destacou a importância da parceria entre o Poder Público e a iniciativa privada para fortalecer a rede de apoio social do município. “Essa arrecadação demostra que é possível unir cultura, lazer e solidariedade e transformar tudo isso em comida de verdade na mesa de quem precisa. São 4,5 toneladas de alimentos que vão chegar às famílias que mais precisam”, reforçou.

Banco de Alimentos

O Banco Municipal de Alimentos de Volta Redonda atua como um importante instrumento de combate à insegurança alimentar. E uma das atuações é promover a redistribuição de alimentos arrecados em campanhas, eventos e parcerias ao longo do ano.