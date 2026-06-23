Doação vai beneficiar as 60 instituições beneficentes cadastradas pela Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e NutricionalFoto: Divulgação - Secom/PMVR
Banco de Alimentos de Volta Redonda recebe 4,5 toneladas de mantimentos arrecadados em show na Ilha São João
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Acompanhamento realizado pelo Cras Vila Rica possibilitou retorno seguro de morador de Pernambuco à cidade natal
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Além do primeiro lugar, a EMHVR também teve quatro vice-campeonatos no torneio disputado nesse fim de semana na Vila Militar, em Deodoro-RJ
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