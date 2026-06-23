Evento terá o tema ?Saúde, Democracia, Soberania e SUS: Cuidar do povo é cuidar do Brasil? - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Evento terá o tema ?Saúde, Democracia, Soberania e SUS: Cuidar do povo é cuidar do Brasil?Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 23/06/2026 15:05

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com o Conselho Municipal de Saúde (CMS), prepara a 14ª Conferência Municipal de Saúde que vai discutir o tema “Saúde, Democracia, Soberania e SUS: Cuidar do povo é cuidar do Brasil” com a sociedade civil, além de profissionais e gestores de saúde. O evento está marcado para esta sexta-feira (26) e sábado (27).

A abertura da conferência, no dia 26, será das 17h às 22h, no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Júnior, anexo ao Colégio Getúlio Vargas, na Rua Cento e Cinquenta e Quatro, nº 783, no bairro Laranjal. E as discussões dos eixos temáticos serão no dia 27, das 8h às 17h, no Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB), na Rua Deputado Geraldo Di Biase, nº 81, bairro Aterrado.

Para garantir a participação no evento, basta acessar o link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnqjfCjkq_61Zz2d-LwGysPPp18Iezc6qH76XwHQgf7OqGzQ/viewform. As inscrições são gratuitas e dividas em três segmentos: usuário, gestores e profissionais de saúde. As vagas são limitadas e as inscrições permanecerão abertas apenas enquanto houver disponibilidade para cada segmento.

Além da divisão por segmentos, há também a divisão pelos eixos “Democracia, Saúde Como Direito E Soberania Nacional”; “Financiamento Adequado e Suficiente para o SUS, com Base na Justiça Tributária e na Sustentabilidade Fiscal e Social”; “Os Desafios para o SUS na Agenda Nacional da Defesa da Vida e da Saúde: Emergência Climática e Justiça Socioambiental”; e “Modelos de Atenção e Gestão, Territórios Integrados e Cuidado Integral”.

A secretária de Saúde de Volta Redonda, Márcia Cury, ressalta que a presença dos Conselhos Gestores fortalece o controle social e a democracia participativa, garantindo que as necessidades, demandas e expectativas da população sejam ouvidas e consideradas na formulação das políticas públicas de saúde.

"Os conselhos representam a voz dos usuários e contribuem para que as decisões sejam mais transparentes, legítimas e alinhadas às realidades dos territórios."

"A Conferência Municipal de Saúde representa um exercício de cidadania e corresponsabilidade. É por meio do diálogo, do respeito às diferentes perspectivas e da participação ativa de todos os segmentos que construiremos propostas capazes de fortalecer o SUS e ampliar o acesso, a qualidade e a humanização dos serviços de saúde", disse a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Maria do Carmo Carbogim Maciel.

Transporte para o evento

A 14ª Conferência Municipal de Saúde será um importante espaço de escuta, diálogo e construção coletiva, reunindo sociedade civil, gestores e profissionais de saúde para discutir propostas e fortalecer o SUS em nosso município.

Para garantir a participação efetiva do público-alvo, a prefeitura vai oferecer transporte nos dois dias do evento. No dia 26 os horários de saída são 17h, 18h e 19h da Praça Sávio Gama (em frente à prefeitura) e da Rodoviária Municipal. Retorno a partir da finalização do evento. No dia 27, as saídas serão às 7h, 8h e 9h, apenas da rodoviária, com retorno a partir da finalização do evento.