Novo imunizante está disponível nas 46 unidades básicas de saúde e amplia a proteção contra doenças graves causadas pelo pneumococo - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Novo imunizante está disponível nas 46 unidades básicas de saúde e amplia a proteção contra doenças graves causadas pelo pneumococoFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 23/06/2026 16:22

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), iniciou nesta terça-feira (23) a aplicação da vacina Pneumo 20 em todas as unidades básicas de saúde do município. O novo imunizante foi incorporado pelo Ministério da Saúde ao Calendário Nacional de Vacinação e passa a ser oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ampliando a proteção contra doenças causadas pela bactéria pneumococo, como pneumonia, meningite, sepse e otite.

A vacina está disponível nas 46 unidades básicas de saúde de Volta Redonda, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Santa Cruz, a vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, e aos fins de semana e feriados, das 7h às 19h.

A Pneumo 20 é destinada às crianças menores de 5 anos que ainda não completaram o esquema vacinal recomendado. Até então, as vacinas ofertadas pelo SUS eram a Pneumo 10, a Pneumo 13 e a pneumocócica polissacarídica 23.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que pais e responsáveis levem o cartão de vacinação da criança no momento da imunização. O documento é essencial para que as equipes de saúde possam verificar o estado vacinal, identificar possíveis doses em atraso e garantir a atualização correta do esquema vacinal, conforme as recomendações do Calendário Nacional de Vacinação.

Diferencial

O diferencial da Pneumo 20 é a ampliação da proteção contra 20 sorotipos da bactéria pneumococo, incluindo variantes que atualmente estão entre as mais frequentes no país. Entre eles estão os tipos 3, 6A e 19A, responsáveis por grande parte dos casos de doença pneumocócica invasiva. A vacina também protege contra otite média, que pode causar perda auditiva e evoluir para infecções mais graves.

“A vacina pneumocócica é um imunizante muito aguardado, porque amplia a cobertura contra os sorotipos da bactéria pneumococo, principal causadora de pneumonias e outras doenças graves. A Pneumo 20 oferece uma proteção mais abrangente em comparação à Pneumo 10, aumentando a imunidade das crianças contra essas infecções. Com a vacinação, esperamos reduzir as internações, evitar a evolução para casos mais graves de pneumonia e otite, além de diminuir a necessidade do uso frequente de antibióticos, proporcionando mais saúde e qualidade de vida para nossas crianças”, destacou a diretora do Departamento de Atenção à Saúde da SMS, Milene Paula de Souza.

“Esta iniciativa reafirma o compromisso da Secretaria Municipal de Saúde com a ampliação do acesso da população às tecnologias em saúde, com a qualificação permanente da assistência e com o fortalecimento das políticas públicas de prevenção. Ao investir na vacinação, o município investe na proteção da vida, na redução das desigualdades e na promoção de uma saúde pública mais eficiente, resolutiva e acessível para todos”, ressaltou a secretária municipal de Saúde, Márcia Cury.

As doses da vacina são fornecidas pelo Governo do Estado e distribuídas aos municípios. Em Volta Redonda, a disponibilidade do imunizante seguirá o quantitativo encaminhado pelo Estado, podendo variar conforme o abastecimento e a distribuição das remessas.

Famílias comemoram chegada do imunizante na rede pública

A chegada da Pneumo 20 ao SUS também foi comemorada por pais e responsáveis que procuraram as unidades de saúde para atualizar a caderneta de vacinação dos filhos.

Moradora do bairro Água Limpa, Ana Carolina Coelho levou o filho José, de 4 meses, à Unidade Básica de Saúde da Família (USBF) Jardim Paraíba, para receber as vacinas recomendadas para a idade e aproveitou para garantir a proteção oferecida pelo novo imunizante.

“Ele veio tomar hoje quatro vacinas e aproveitamos para aplicar a Pneumo 20. É muito bom que agora ela está disponível no SUS, porque a pediatra recomenda e é uma vacina que traz uma proteção maior. Antes a cobertura era para 10 sorotipos e agora passou para 20. Para um bebê tão pequeno, essa proteção é muito importante para que ele possa conviver com os familiares e frequentar a creche com mais segurança. Como mãe, a gente fica mais tranquila sabendo que há menos chances de ele ficar doente”, afirmou.

A técnica de enfermagem da UBSF Jardim Paraíba, Leticia Lane, que está de licença-maternidade, também aproveitou para levar o filho à unidade de saúde para receber a vacina.

“Ontem ele tomou a vacina contra o rotavírus e hoje aproveitamos para fazer a Pneumo 20. Para mim, é muito importante que essa vacina esteja disponível no SUS, porque ela tem um custo elevado na rede particular. Além disso, ela amplia a proteção ao abranger mais sorotipos da bactéria pneumococo, oferecendo mais segurança para as crianças”, destacou.