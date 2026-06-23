Evento com estudantes da rede pública faz parte do calendário de comemorações do aniversário de 36 anos do espaço cultural - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Evento com estudantes da rede pública faz parte do calendário de comemorações do aniversário de 36 anos do espaço culturalFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 23/06/2026 15:07

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), realizou nesta terça-feira (23), no Memorial Zumbi, na Vila Santa Cecília, mais uma edição do projeto Conexão Consciente. A ação faz parte das comemorações pelos 36 anos do Memorial e contou com a presença de um grupo de alunos da Escola Municipal Jesus Menino, localizada no bairro Belmonte.

Durante o evento, os alunos assistiram a uma palestra sobre a história do espaço cultural e sua importância para a valorização da cultura afro-brasileira, ministrada pela coordenadora Renata Ferreira. Eles também participaram de uma visita guiada pelas instalações do local, que atualmente conta com uma exposição sobre o músico e compositor Julinho dos Palmares. Na sequência, acompanharam uma apresentação de um grupo de artistas da batalha de rima.

A coordenadora Renata Ferreira falou sobre o que representa para o Memorial receber a visita dos jovens volta-redondenses no mês de aniversário do espaço.

“Neste encontro, pudemos contar a história deste espaço. Sabemos que eles vão passá-la adiante, e é isso o que pretendemos. Queremos que as pessoas visitem e conheçam a história do Memorial Zumbi, e, no mês de aniversário, poder receber tantas crianças e outras pessoas é muito importante. Para nós, ter aqui dentro tanto as pessoas mais velhas quanto a juventude é a certeza de que estamos deixando um legado”, disse Renata.

Já o secretário municipal da Juventude, Munir Filho, afirmou que é uma grande satisfação poder realizar o Conexão Consciente no Memorial, justamente no mês em que o espaço comemora 36 anos de existência.

“O Memorial Zumbi é um espaço muito importante para a cultura afro-brasileira e, neste evento, tivemos a oportunidade de falar sobre essa importância e mostrar tudo isso a essas crianças. Foi muito especial. Elas precisam conhecer seus direitos, a história do Memorial e também a própria história. Aqui, pudemos mostrar tudo isso”, afirmou o secretário.

O deputado estadual e presidente da Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Munir Neto, também destacou a realização desta edição do projeto no espaço cultural, e afirmou que a ação ajuda a fortalecer os vínculos dos estudantes com a história.

“Celebrar os 36 anos do Memorial Zumbi ao lado dos nossos jovens é uma forma de fortalecer a conexão deles com a história, a cultura e a identidade do nosso povo. Conhecer o passado é essencial para construir um futuro mais consciente e respeitoso”, destacou Munir.