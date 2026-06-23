Evento com estudantes da rede pública faz parte do calendário de comemorações do aniversário de 36 anos do espaço culturalFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR
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