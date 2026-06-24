Estruturas foram revitalizadas e entregues para uso social pelo Banco da Cidadania - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Estruturas foram revitalizadas e entregues para uso social pelo Banco da CidadaniaFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 24/06/2026 13:49

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda disponibilizou um dos sete quiosques revitalizados pelo Banco da Cidadania, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), para praticantes de corrida do município. A entrega oficial das chaves ocorreu na noite dessa terça-feira, dia 23, para os membros do PraCorrer Volta Redonda.

A líder do grupo, Adriele Cristina Pires Rufino, afirmou que o espaço vai ajudar muito na organização do material de treino. “Além disso, tem banheiro e guarda volume, que são muito importantes. Muitos corredores vão para o treino direto do trabalho e, agora, vão poder trocar de roupa e guardar os pertences em local privativo e com segurança”, disse, agradecendo pela iniciativa da prefeitura.

Adriele lembrou que o PraCorrer vai utilizar o quiosque durante os treinos da equipe, que acontecem todas as terças e quintas-feiras, das 20h às 22h, na Beira-Rio. “Outros corredores também podem utilizar o espaço. Estaremos à disposição para beneficiar os praticantes de corrida dentro do nosso horário de treino”, falou.

De acordo com o gestor do Banco da Cidadania, Ricardo Ballarini, que participou da cerimônia de repasse das chaves, o trabalho envolveu uma recuperação completa dos quiosques. “Fizemos a revitalização total dos espaços, com limpeza geral, pintura, reparos estruturais e adequações necessárias para garantir a utilização com segurança e qualidade. Esses quiosques passaram a ter uma função social importante, servindo como base para ações que impactam diretamente a vida das pessoas”, explicou.

O prefeito Antonio Francisco Neto reforçou que a revitalização dos quiosques integra um conjunto de melhorias na região da Beira-Rio. “Trabalhamos para recuperar não apenas os quiosques, mas todo o entorno, com manutenção das pistas, reforço na pintura, recuperação de grades e uma limpeza completa da área. Além disso, intensificamos o patrulhamento, garantindo mais segurança para quem frequenta o local”, afirmou.

Ele lembrou que, na última semana, dois quiosques da Beira-Rio passaram a funcionar como Bases Avançadas da Ordem Pública, marcando mais um importante avanço na política municipal de segurança pública. “No mesmo dia, outro quiosque foi inaugurado como base descentralizada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que vai fortalecer a capacidade de resposta à população”, falou Neto.

A ocupação social dos quiosques da Beira-Rio despertou o interesse de entidades e até de setores da própria administração municipal, que buscam utilizar os espaços para desenvolver projetos e ampliar o atendimento à população. Outros dois espaços serão ocupados pelo programa de Inclusão Produtiva, da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), e pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD).