Estruturas foram revitalizadas e entregues para uso social pelo Banco da CidadaniaFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR
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Estruturas foram revitalizadas e entregues para uso social pelo Banco da Cidadania
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Câmeras de monitoramento e denúncia em grupo de WhatsApp auxiliam na prisão de suspeito de furto em Volta Redonda
Homem foi flagrado levando um celular de dentro de uma loja no bairro Aterrado; aparelho foi recuperado e devolvido à proprietária
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Evento, neste sábado (27), é aberto a toda população, mas a organização pede que os interessados se inscrevam pela internet
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