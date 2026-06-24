A fiscalização também identificou irregularidades relacionadas às condições de manutenção dos cãesFoto: Divulgação/SMPDA
Decisão judicial garante à Prefeitura de Volta Redonda direito de proteger animais vítimas de maus-tratos
Justiça suspendeu liminar de proprietários de canil irregular que proibia administração municipal de castrar e encaminhar 16 cães a fiéis depositários
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Prefeitura de Volta Redonda apoia encerramento da Caravana + Qualifica Rio com programação voltada ao fortalecimento feminino
Iniciativa já capacitou mais de 150 mulheres no município e retorna com palestras, oficinas, empregabilidade e lançamento do Movimento OCTA
Câmeras de monitoramento e denúncia em grupo de WhatsApp auxiliam na prisão de suspeito de furto em Volta Redonda
Homem foi flagrado levando um celular de dentro de uma loja no bairro Aterrado; aparelho foi recuperado e devolvido à proprietária
Prefeitura de Volta Redonda entrega quiosque na Beira-Rio para uso de corredores do município
Estruturas foram revitalizadas e entregues para uso social pelo Banco da Cidadania
Prefeitura de Volta Redonda convida para nova audiência pública da Revisão do Plano Diretor Participativo
Evento, neste sábado (27), é aberto a toda população, mas a organização pede que os interessados se inscrevam pela internet
Prefeitura de Volta Redonda inicia aplicação da vacina Pneumo 20 na rede pública de saúde
Novo imunizante está disponível nas 46 unidades básicas de saúde e amplia a proteção contra doenças graves causadas pelo pneumococo, como pneumonia e meningite
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