Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, em parceria com o Sesc, realizará no mês de julho a 2ª edição dos passeios noturnos ao Parque Zoológico Municipal (Zoo VR). Neste ano, as visitas acontecerão sempre às quartas-feiras, nos dias 1º, 8, 15, 22 e 29 de julho, para grupos de até 25 pessoas por dia. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas das 9h da quarta-feira anterior até as 12h do dia da visita, por meio do site https://www.even3.com.br/turistando-em-vr-noturno-no-zoo-755311/.
Uma das novidades desta edição é a participação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), que disponibilizará a van do programa “Turistando em VR” para transportar gratuitamente os participantes da visita. No ato da inscrição, eles poderão optar por utilizar ou não o transporte. O embarque acontecerá às 18h, na Praça Brasil, em frente ao Clube Umuarama, nos respectivos dias das visitas.
A programação seguirá o seguinte roteiro: às 18h15 será feita a recepção dos participantes na entrada do Zoo-VR. Em seguida, às 18h30, acontecerão as boas-vindas e as orientações iniciais com o educador ambiental. A visita tem início previsto para as 18h40, com condução educativa coordenada por quatro profissionais do Zoológico pelos recintos nos quais estão somente os animais com hábitos noturnos. O passeio será encerrado por volta das 19h50, com uma breve roda de conversa e orientações finais, e os grupos deixarão o local às 20h.
Débora Candido, diretora de Turismo da SMDET, destacou o quanto a experiência pode agregar aos participantes. “Volta Redonda é a única cidade da região Sul Fluminense e uma das poucas do estado do Rio de Janeiro a possuir um zoológico gratuito. É uma honra para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, por meio do projeto Turistando em VR, integrar nosso city tour a essa experiência fantástica promovida pelo Zoo VR e pelo Sesc”, destacou a diretora.
Sem dúvida, essa iniciativa proporcionará momentos marcantes aos visitantes, fortalecendo ainda mais o turismo e a valorização dos atrativos da nossa cidade., destacou a diretora.
Recomendações para uma visita segura
Visando ao bem-estar dos visitantes e também dos animais, a direção do Zoo-VR orienta que a participação de menores de 18 anos só será permitida se estiverem acompanhados pelos responsáveis legais. A direção também destaca que a atividade não é recomendada para crianças pequenas ou pessoas com dificuldades de locomoção, devido à baixa luminosidade e ao percurso.
Assim como ocorreu na primeira edição do projeto, não será permitido o uso de celulares durante a atividade. Os aparelhos deverão permanecer no modo silencioso ou desligados. Também será proibido fotografar com flash, fazer barulhos excessivos ou portar objetos luminosos ou chamativos. Além disso, será obrigatório o uso de calçados fechados e confortáveis, como tênis ou botas.
Também é recomendado que os participantes utilizem roupas discretas e adequadas ao ambiente natural, como calças compridas e blusas de manga longa. A visita acontecerá mesmo em caso de tempo nublado. Em caso de chuva forte, a atividade poderá ser remarcada. O diretor-geral do Zoo-VR, Jadiel Teixeira, afirmou que sua equipe está pronta para receber os visitantes do passeio noturno.
“A nossa intenção é proporcionar uma experiência especial e única aos visitantes em meio à natureza, em um horário diferenciado, que é o período noturno. Será um grande prazer receber as pessoas aqui. Para que tudo ocorra com total segurança, orientamos que os visitantes sigam as recomendações transmitidas pela equipe”, afirmou Jadiel.
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