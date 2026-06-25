A primeira sessão aconteceu na sede do equipamento e reuniu usuários do serviço, profissionais da rede socioassistencial e convidados - Foto: Clara Preta/Smas

A primeira sessão aconteceu na sede do equipamento e reuniu usuários do serviço, profissionais da rede socioassistencial e convidadosFoto: Clara Preta/Smas

Publicado 25/06/2026 14:04

Volta Redonda - O Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua Uhady Nasr (Centro POP), equipamento da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) de Volta Redonda, deu início nessa terça-feira (24) à sua participação na 15ª Mostra Cinema e Direitos Humanos, iniciativa promovida pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

A primeira sessão aconteceu na sede do equipamento e reuniu usuários do serviço, profissionais da rede socioassistencial e convidados para a exibição do documentário “Yõg Ãtak: Meu Pai, Kaiowá”, dirigido por Sueli Maxakali, Isael Maxakali, Roberto Romero e Luisa Lanna. A obra retrata a busca de duas mulheres indígenas pelo pai, abordando também a luta dos povos originários pela preservação de seus territórios, memórias e modos de vida.

Após a exibição, os participantes puderam compartilhar impressões e reflexões sobre os temas abordados no filme, fortalecendo o debate sobre cidadania, direitos humanos, memória e justiça social. O coordenador do Centro POP, Rafael Nunes, destacou que a iniciativa amplia o acesso à cultura para a população atendida pelo equipamento e possibilita discussões sobre temas pouco abordados no cotidiano.

“Para nós é muito importante ofertar cultura aos usuários do Centro POP. O filme exibido hoje traz reflexões sobre os povos indígenas e aspectos da nossa história que muitas vezes são pouco divulgados. É uma oportunidade para que eles tenham acesso a diferentes conhecimentos, ampliem a visão sobre a sociedade e participem de momentos de aprendizado e troca de experiências”, afirmou Rafael.

Entre os participantes da sessão estava Sidney José Rodrigues, atendido pelo Centro POP. Para ele, a atividade representa uma oportunidade de convivência, aprendizado e acesso à cultura. “Eu gosto muito de conversar com os companheiros, assistir a filmes e também de ler. Participo das atividades oferecidas aqui no Centro POP e considero esses momentos muito importantes para o nosso dia a dia.”

Outro participante da atividade, Yuri de Oliveira também destacou a importância da iniciativa. Atendido pelo equipamento, ele afirmou que ações como essa proporcionam momentos de reflexão e lazer. “Eu gosto bastante de cinema e estava ansioso para assistir ao filme. Essas atividades são importantes porque sempre trazem algo novo para a gente pensar e refletir. Além disso, é um momento de descontração e convivência”, comentou.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, ressaltou que a participação do Centro POP na mostra fortalece o compromisso da Prefeitura de Volta Redonda com a inclusão social, a garantia de direitos e o acesso à cultura.

“É uma iniciativa que amplia horizontes e fortalece o papel da Assistência Social como promotora de cidadania. O acesso à cultura e à informação também é uma forma de garantir direitos e estimular o protagonismo das pessoas atendidas pelos nossos serviços. Promover momentos como esse é contribuir para a construção de uma sociedade mais consciente, inclusiva e respeitosa com as diferenças”, destacou Larissa.

A programação da Mostra Cinema e Direitos Humanos continua no próximo dia 1º de julho, com a exibição do documentário “Pau D’Arco”, que aborda a luta por justiça após uma chacina envolvendo trabalhadores rurais no Pará.

A participação do Centro POP na iniciativa reafirma o papel do equipamento como espaço de acolhimento, construção de vínculos, promoção da cidadania e ampliação do acesso à cultura para a população em situação de vulnerabilidade social, fortalecendo o debate sobre direitos humanos e inclusão social no município.