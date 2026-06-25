Eles foram encontrados em áreas urbanas da cidade e encaminhados à unidade por equipes do Corpo de BombeirosFoto: Divulgação/Zoo-VR
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