Eles foram encontrados em áreas urbanas da cidade e encaminhados à unidade por equipes do Corpo de Bombeiros - Foto: Divulgação/Zoo-VR

Eles foram encontrados em áreas urbanas da cidade e encaminhados à unidade por equipes do Corpo de BombeirosFoto: Divulgação/Zoo-VR

Publicado 25/06/2026 14:07

Volta Redonda - O Parque Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR), unidade da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (SMPDA), realizou durante o mês de junho a soltura de oito animais silvestres na natureza: um tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla), três tatus (Dasypus novemcinctus) e quatro gambás (Didelphis marsupialis).

De acordo com o diretor-geral do Zoo-VR, Jadiel Teixeira, esses animais foram encontrados em áreas urbanas de bairros do município e encaminhados ao Zoo-VR por equipes do 22º Grupamento de Bombeiros Militar (Volta Redonda).

Os gambás chegaram à unidade ainda filhotes e passaram por tratamentos realizados por profissionais dos setores de biologia e veterinária do zoológico, além de permanecerem em quarentena. Após esses procedimentos, todos eles foram reintegrados à natureza em ambientes com características adequadas às suas espécies.

“O retorno desses animais à natureza é motivo de grande satisfação e demonstra a importância do trabalho que os profissionais do Zoológico de Volta Redonda desenvolvem há alguns anos. Ficamos muito felizes por eles terem retornado aos seus habitats naturais”, afirmou o diretor.

Periquitões são encaminhados ao Instituto Vida Livre

O Zoo-VR também encaminhou ao Instituto Vida Livre, na cidade do Rio de Janeiro, 27 periquitões (Psittacara leucophthalmus). As aves chegaram ao Parque Zoológico Municipal de Volta Redonda encaminhadas por moradores e, como a maioria ainda era filhote, permaneceram no setor de biologia, onde receberam os cuidados e tratamentos necessários dos profissionais do local.

Por necessitarem de um período maior de reabilitação, foram encaminhadas ao Instituto Vida Livre, referência nesse tipo de procedimento. Posteriormente, serão devolvidas à natureza.