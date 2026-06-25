Ação reuniu cerca de 200 participantes e reforçou a importância da conscientização e do combate à violência contra a população idosa - Foto: Divulgação/Smas

Ação reuniu cerca de 200 participantes e reforçou a importância da conscientização e do combate à violência contra a população idosaFoto: Divulgação/Smas

Publicado 25/06/2026 16:40

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), realizou nessa quarta-feira (24) uma caminhada em alusão ao “Junho Violeta”, campanha nacional de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa. A mobilização foi organizada pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Retiro e reuniu cerca de 200 participantes em uma ação de sensibilização e fortalecimento da rede de proteção no município.

A caminhada teve início na sede do Cras e seguiu até a Praça Tiradentes, no bairro Retiro, levando informações à população sobre os direitos da pessoa idosa e a importância da prevenção e do enfrentamento às diversas formas de violência que podem atingir essa parcela da população.

A coordenadora da unidade, Adelvânia Guedes, destacou que a iniciativa teve como principal objetivo ampliar o debate sobre o tema e aproximar a comunidade dos serviços de proteção existentes no município.

“Essa caminhada é uma forma de mobilizar a população e conscientizar sobre a violência contra a pessoa idosa. Também buscamos dar visibilidade aos serviços de proteção disponíveis em Volta Redonda, fortalecendo a rede de apoio e incentivando a prevenção e a denúncia de qualquer situação de violação de direitos”, afirmou Adelvânia.

A ação contou com a participação de diversos parceiros que integram a rede de proteção social, entre eles a Pastoral da Pessoa Idosa, o Conselho Gestor do Cras Retiro, a Associação de Moradores e profissionais da rede socioassistencial do município. A união das instituições reforçou a mensagem de que a proteção da pessoa idosa é uma responsabilidade compartilhada por toda a sociedade.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, ressaltou que as atividades desenvolvidas durante o “Junho Violeta” têm papel fundamental na promoção dos direitos da pessoa idosa e no fortalecimento das políticas públicas voltadas para esse público.

“Mais do que uma campanha, o ‘Junho Violeta’ é um momento de reflexão e mobilização. Precisamos reforçar constantemente a importância do respeito, do cuidado e da garantia dos direitos da pessoa idosa. Essas ações contribuem para informar a população, fortalecer a rede de proteção e estimular a denúncia de situações de violência”, destacou Larissa.

O “Junho Violeta” marca o mês de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa e reforça a necessidade de combater práticas como negligência, abandono, violência física, psicológica, patrimonial e financeira. Em Volta Redonda, a campanha mobiliza equipamentos da assistência social, conselhos de direitos, instituições parceiras e a comunidade em geral, ampliando o debate e fortalecendo a cultura do respeito e da valorização da pessoa idosa.

A Prefeitura de Volta Redonda reforça que qualquer suspeita ou confirmação de violência contra a pessoa idosa pode ser denunciada por meio do Disque 100 ou aos órgãos de proteção e atendimento do município.