Equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Defesa Civil realizaram atendimento e orientação às famílias - Foto: Cleber Silva/Smas

Equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Defesa Civil realizaram atendimento e orientação às famíliasFoto: Cleber Silva/Smas

Publicado 26/06/2026 14:17

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), realizou nessa quinta-feira (25) uma ação de apoio e acompanhamento às famílias residentes no entorno do incêndio registrado em um depósito de pneus localizado na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), no bairro Vila Mury.

A atuação foi coordenada pelo Departamento de Proteção Especial Social (DPES) da Smas, em parceria com a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil do município. Enquanto equipes do Corpo de Bombeiros permaneciam no local realizando o trabalho de rescaldo, os profissionais da prefeitura percorreram os imóveis próximos para verificar possíveis impactos causados pela ocorrência e orientar os moradores sobre os riscos existentes.

Durante a ação, as equipes identificaram famílias que ainda permaneciam em suas residências e prestaram orientações sobre os riscos de intoxicação provocados pela fumaça e sobre a possibilidade de novos focos de incêndio devido à presença de materiais inflamáveis em alguns imóveis da região.

De acordo com o levantamento realizado pelas equipes técnicas, não houve registro de feridos, nem de imóveis atingidos além do depósito onde ocorreu o incêndio. Também não foram identificadas pessoas desabrigadas. Os moradores encontrados no entorno foram acolhidos temporariamente por parentes e amigos até a normalização da situação.

A diretora do DPES, Mariana Pimenta, destacou que a atuação da assistência social teve caráter preventivo e de proteção às famílias residentes na área próxima ao incêndio. “Nosso objetivo foi verificar se havia pessoas em situação de vulnerabilidade ou expostas aos riscos provocados pela fumaça e pela possibilidade de novos focos de incêndio. Realizamos visitas aos imóveis do entorno, orientamos os moradores e identificamos que não houve necessidade de acolhimento institucional, já que as famílias puderam permanecer em locais seguros com parentes e amigos. Seguiremos acompanhando a situação em conjunto com a Defesa Civil e a rede socioassistencial do município”, explicou.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, ressaltou a importância da atuação integrada entre os órgãos municipais para garantir a segurança e o acolhimento da população. “Desde as primeiras horas da ocorrência, nossas equipes estiveram mobilizadas para acompanhar a situação e oferecer orientações às famílias. Felizmente não houve vítimas, nem pessoas desabrigadas, mas o trabalho preventivo é fundamental para garantir a proteção da população. A assistência social continuará acompanhando os moradores da região e estará à disposição para atender qualquer necessidade que venha a surgir”, afirmou.

A operação contou com a participação de técnicos dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) Retiro e Jardim Cidade do Aço, profissionais do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), equipe do Departamento de Proteção Especial Social (DPES), além de assessores técnicos e representantes da Defesa Civil Municipal.

Como medida de acompanhamento, o Cras Retiro, responsável pela área de abrangência, seguirá monitorando as famílias residentes na região para identificar eventuais necessidades e garantir, se necessário, o acesso aos serviços, programas e benefícios socioassistenciais oferecidos pelo município.

Após a conclusão dos trabalhos de combate ao incêndio, a Defesa Civil realizará uma avaliação técnica da área e das edificações vizinhas. Caso sejam identificadas situações que demandem acompanhamento social, a Secretaria Municipal de Assistência Social será acionada para dar continuidade ao atendimento das famílias.