Evento reuniu representantes da rede de proteção, sociedade civil, gestores, crianças e adolescentes - Foto: Clara Preta/Smas

Evento reuniu representantes da rede de proteção, sociedade civil, gestores, crianças e adolescentesFoto: Clara Preta/Smas

Publicado 26/06/2026 14:21

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), realizou nessa quinta-feira (25) a XII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O encontro aconteceu no Clube Comercial e reuniu representantes do poder público, entidades da sociedade civil, conselhos, profissionais da rede de proteção, além de crianças e adolescentes, que participaram ativamente das discussões sobre o fortalecimento das políticas públicas voltadas à infância e juventude.

Com o tema “Fortalecendo o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente e a Democracia Participativa”, a conferência promoveu debates, apresentação de propostas e a eleição dos delegados que representarão o município na etapa estadual.

Ao longo do dia, os participantes se dividiram em grupos de trabalho para discutir os eixos temáticos da conferência, elaborando propostas voltadas à promoção, proteção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes. As sugestões aprovadas em plenária serão encaminhadas para as próximas etapas do processo conferencial.

A presidente do CMDCA, Katya Aguiar de Souza, destacou a importância da mobilização coletiva para a construção de políticas públicas cada vez mais efetivas. “A conferência é um espaço essencial para unir diferentes olhares em torno de um objetivo comum: garantir direitos e ampliar oportunidades para nossas crianças e adolescentes. As propostas construídas aqui refletem as necessidades do território e fortalecem a atuação da rede de proteção”, afirmou.

O deputado estadual Munir Neto ressaltou a importância da conferência como instrumento de participação social e destacou a trajetória de Volta Redonda na construção de políticas voltadas à infância e adolescência.

“Participei de várias conferências ao longo dos anos e sei da importância desse espaço para ouvir todos os envolvidos nesse trabalho, especialmente as próprias crianças e adolescentes. Volta Redonda conta com uma rede de proteção consolidada, formada pela assistência social, educação, saúde, esporte, cultura e diversas entidades da sociedade civil. Tenho certeza de que tudo o que for deliberado nesta conferência será analisado com atenção pelo governo municipal, sempre buscando melhorar ainda mais a qualidade de vida das nossas crianças e adolescentes”, afirmou.

Munir também lembrou sua atuação na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) em defesa dos direitos da infância e juventude. “Hoje faço parte da Comissão da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa da Alerj e temos trabalhado para fortalecer as políticas públicas voltadas a esse público. Um exemplo é o Cartão do Saber, projeto que já se transformou em lei e permitirá aos estudantes da rede pública ampliar o acesso à leitura e ao conhecimento por meio da aquisição de livros”, acrescentou.

O secretário municipal da Juventude, Munir Francisco, destacou a relevância do encontro para aproximar o poder público das demandas apresentadas pelos jovens. “A Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é muito importante, principalmente para a Secretaria da Juventude, porque abre espaço para o diálogo e para a escuta. Muitos jovens participam para discutir, apresentar suas demandas e contribuir com propostas para a cidade. Nosso papel é receber essas contribuições e transformá-las em soluções que atendam às necessidades das juventudes de Volta Redonda”, destacou.

Eleição de delegados para etapa estadual

A conferência municipal integra a etapa preparatória da 13ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. O evento também contou com a contribuição de propostas construídas durante a 5ª Conferência Livre Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, realizada em maio, ampliando ainda mais a participação da população na definição das prioridades para o setor.

Ao final do encontro, foram eleitos os delegados responsáveis por representar Volta Redonda na etapa estadual, levando as demandas e propostas construídas no município para os debates que contribuirão com a formulação das políticas públicas em âmbito nacional.

Encerrando o evento, a subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, reforçou a importância histórica da participação de crianças e adolescentes na construção das políticas públicas do município e destacou avanços conquistados a partir das conferências realizadas ao longo dos anos.

“Há 16 anos, neste mesmo espaço, crianças e adolescentes ajudaram a construir mudanças importantes para Volta Redonda. Muitas das políticas, programas e projetos que temos hoje nasceram das propostas apresentadas nas conferências. Isso mostra que a participação social transforma realidades. Nosso desafio, enquanto gestão pública, é ouvir essas contribuições e transformá-las em ações concretas, garantindo que crianças e adolescentes sejam protagonistas na construção das políticas que impactam suas vidas”, ressaltou.

A XII Conferência reafirmou o compromisso da Prefeitura de Volta Redonda com a promoção dos direitos das crianças e adolescentes, fortalecendo a rede de proteção e incentivando a participação social como instrumento essencial para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e democrática.