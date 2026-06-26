Operação retirou três cães, cinco porcos e um novilho de área insalubre no bairro Caieiras - Foto: Divulgação/Semop

Operação retirou três cães, cinco porcos e um novilho de área insalubre no bairro CaieirasFoto: Divulgação/Semop

Publicado 26/06/2026 15:24

Volta Redonda - Uma ação conjunta realizada nessa quinta-feira (25) pelas secretarias municipais de Proteção e Defesa Animal (SMPDA) e de Ordem Pública (Semop), com apoio da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), por meio da Patrulha de Proteção Animal e Ambiental, resultou no resgate de nove animais que eram mantidos em situação de maus-tratos no bairro Caieiras.

A operação foi desencadeada após uma denúncia informando que animais estariam sendo mantidos em condições inadequadas em um terreno localizado à margem da linha férrea, no final da Avenida Imprensa. Ao chegarem ao local, as equipes confirmaram a veracidade da denúncia e encontraram três cães, cinco porcos e um novilho em situação degradante.

De acordo com os técnicos da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal, os animais apresentavam sinais evidentes de negligência. Famintos, os cães estavam acorrentados, sem acesso à água e expostos ao sol e à chuva, sem qualquer tipo de abrigo. Além disso, apresentavam sinais de lesões e permaneciam em um ambiente com acúmulo de sujeira. O novilho também estava preso, sem proteção às condições climáticas e sem acesso a alimento e água. Já os porcos eram mantidos em espaços reduzidos, incompatíveis com o bem-estar animal e que limitavam sua livre movimentação.

Após a constatação dos maus-tratos, todos os animais foram imediatamente resgatados. Os três cães foram encaminhados ao Centro Integrado de Recolhimento, Assistência e Controle de Animais (Cirac), em Bulhões, onde receberão atendimento veterinário e os cuidados necessários. O novilho e os cinco porcos ficaram sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal, que providenciou a destinação dos animais para um fiel depositário devidamente cadastrado, garantindo que permaneçam em local apropriado.

O responsável pelos animais, um homem de 70 anos, foi identificado e conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP). Após prestar depoimento, ele foi autuado por maus-tratos a animais, previstos na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998) e na Lei nº 14.064/2020, e vai responder ao inquérito em liberdade.

O secretário municipal de Proteção e Defesa Animal, Paulinho AP, que esteve no local acompanhando as equipes, destacou que o município mantém uma atuação rigorosa no combate aos maus-tratos.

“A colaboração da população é fundamental para proteger a vida e garantir o bem-estar dos animais. Recebemos a denúncia e atuamos imediatamente. Infelizmente encontramos animais vivendo em condições incompatíveis com o mínimo de dignidade. Nosso compromisso é garantir a proteção desses animais, oferecendo atendimento adequado e responsabilizando quem pratica esse tipo de crime.”, disse Paulinho.

Denúncias de maus-tratos contra animais podem ser feitas pelo telefone: 156, da Central de Atendimento Único (CAU).