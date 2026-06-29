O município foi contemplado com um Centro de Tecnologia, Inteligência Artificial (IA) e Robótica - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

O município foi contemplado com um Centro de Tecnologia, Inteligência Artificial (IA) e RobóticaFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 29/06/2026 12:00

Volta Redonda - A Educação de Volta Redonda conquistou mais um importante avanço voltado à inovação e ao futuro dos estudantes da rede municipal. O município foi contemplado com um Centro de Tecnologia, Inteligência Artificial (IA) e Robótica, avaliado em R$ 250 mil, durante evento realizado nesse sábado (27), no ExpoRio, na capital fluminense.

Representando o prefeito Antonio Francisco Neto, o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai, participou do encontro promovido pelo movimento Favela+Rica, que reuniu gestores públicos de diversos municípios brasileiros para debater inovação, empreendedorismo e novas tecnologias aplicadas à educação. Ao final da programação, Volta Redonda foi a cidade sorteada para receber o laboratório de tecnologia.

O espaço educacional terá capacidade para atender até 700 alunos e contará com equipamentos e metodologias voltados ao ensino de tecnologia, inteligência artificial, robótica, cultura maker, programação, internet das coisas (IoT), drones educacionais, empreendedorismo e educação financeira, além de formação continuada para professores e material didático alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

O prefeito Antonio Francisco Neto comemorou a conquista e destacou que o investimento reforça a política de modernização da educação municipal.

“Temos investido continuamente na melhoria da nossa rede de ensino, tanto na infraestrutura quanto na qualificação pedagógica. Receber um centro como esse representa uma grande oportunidade para preparar nossos alunos para as profissões do futuro, aproximando a escola das novas tecnologias e da inovação”, afirmou Neto.

O secretário de Educação, Osvaldir Denadai, ressaltou que a conquista aconteceu durante um evento que reuniu experiências bem-sucedidas da educação pública brasileira.

“Foi um encontro muito rico, com palestras e troca de experiências sobre inovação na educação. Volta Redonda teve a felicidade de ser contemplada com esse laboratório, que certamente ampliará as oportunidades de aprendizagem dos nossos estudantes e fortalecerá ainda mais o ensino de tecnologia na rede municipal”, destacou.

Segundo a proposta apresentada pelos organizadores, o Centro de Tecnologia integra recursos de robótica educacional, inteligência artificial, programação, impressão 3D, cultura maker, internet das coisas (IoT), drones educacionais e desenvolvimento de competências socioemocionais, além de oferecer formação docente e suporte pedagógico contínuo.

A Prefeitura de Volta Redonda informará posteriormente em qual unidade da rede municipal o laboratório será instalado e o cronograma para implantação do novo espaço, que deverá beneficiar centenas de estudantes com atividades voltadas às competências exigidas pela Educação 5.0 e pelo mercado de trabalho do futuro.