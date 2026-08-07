'Circuito Dia D - Feira de Empregabilidade e Profissões' acontece das 9h às 16h, no Ciep 225 Mário Quintana - Divulgação / Rede Incluir

'Circuito Dia D - Feira de Empregabilidade e Profissões' acontece das 9h às 16h, no Ciep 225 Mário QuintanaDivulgação / Rede Incluir

Publicado 07/08/2026 10:19

O Ciep 225 Mário Quintana, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, recebe nesta terça-feira (11), um feirão de empregos que oferece 500 vagas para estudantes do 3º ano do Ensino Médio do colégio estadual. O "Circuito Dia D - Feira de Empregabilidade e Profissões" acontece das 9h às 16h, é gratuito e exclusivo para alunos da unidade escolar.

Além das oportunidades de Jovem Aprendiz, Aprendiz PcD e primeiro emprego, o evento irá promover rodas de conversa com empresas e orientações sobre carreira.



A ação é realizada pela organização social sem fins lucrativos Instituto Rede Incluir em parceria com a unidade escolar. A iniciativa também conta com o apoio institucional do Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro (MPT-RJ), da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE/RJ), da Associação das Empresas do Distrito Industrial de Santa Cruz (AEDIN) e da Associação Empresarial de Campo Grande (AECG).



Empresas confirmadas



Confirmaram participação no evento CIEE Rio, Araújo Abreu Engenharia, Guaracamp, Viva Rio, Universidade Estácio de Sá, Dom Atacadista, Grupo AutoGlass, P&C Soluções Empresariais, STN Engenharia, Supermercados Adonai, Zinzane & Co. e Grupo Tokke.

Cada empresa ocupará uma sala de aula para apresentar sua atuação e dialogar diretamente com os estudantes sobre competências profissionais e perspectivas de carreira.



* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci