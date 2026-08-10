Cursos técnicos e profissionalizantes permitem aprendizado de habilidades requeridas pelo mercado de trabalhoTânia Rêgo / Agência Brasil
Caio Vinícius Calmon de Oliveira, de 33 anos, observa uma transformação após ingressar, há dois anos, em um curso técnico de administração ofertado gratuitamente por uma instituição privada de educação profissional. Pai de quatro filhos, ele conta que estava desempregado à época e não teria condições de bancar as aulas.
"Quando eu me inscrevi, eu não teria a condição financeira de poder assumir essa responsabilidade, até porque eu estava desempregado, recebendo auxílio. Sustentar uma família de quatro filhos é difícil, né?", lembra.
O curso que Caio realizou faz parte de um programa da organização voltado à população que tem renda familiar mensal per capita de até dois salários mínimos. Na mesma instituição, sem a gratuidade, a formação teria o custo total de cerca de R$ 3,6 mil.
Atualmente, Caio trabalha como atendente administrativo em uma empresa de medicina diagnóstica. Por mais que cumpra mais funções operacionais que administrativas, ele acredita que conseguiu ser contratado devido à sua formação técnica. Além disso, a qualificação possibilitou que ele preste serviços a um escritório de contabilidade, o que ajuda a complementar a renda no fim do mês.
"Com a ajuda do curso, eu consegui arrumar um emprego muito melhor. Hoje a parte financeira é muito melhor. Sem contar os serviços extras, porque aparece bastante serviço lá no escritório de contabilidade. Eu tenho, praticamente, duas fontes de renda, sendo uma fixa, que é o meu emprego CLT", conclui.
Opções para cariocas
Para os moradores da cidade do Rio que têm de 15 a 29 anos, outra opção são os Espaços da Juventude, da Secretaria Especial da Juventude Carioca (JuvRio), que oferecem formações voltadas para as "profissões do futuro", com cursos de programação, robótica, informática, produção audiovisual, entre outros. A iniciativa possui sete unidades, distribuídas nos bairros Estácio, Cidade de Deus, Madureira, Vigário Geral, Jacarezinho, Vargem Pequena e Campo Grande.
Outro espaço da JuvRio é a Casa da Juventude, com unidades na Providência e na Pavuna, que oferece cursos, oficinas e atividades voltadas ao desenvolvimento profissional e ao empreendedorismo, com capacitações nas áreas de beleza, tecnologia, música, idiomas, informática e economia criativa.
Os cursos promovidos pela SMTR, pela JUVRio e por demais secretarias municipais são divulgados no portal Oportunidades Cariocas, disponível no endereço eletrônico https://pref.rio/servicos/cursos, no qual devem ser realizadas as inscrições gratuitas. O site também fornece informações sobre duração, modalidade e acessibilidade das formações.
Iniciativas de faculdades e instituições de ensino
Há três anos, após ver uma publicação em rede social, Melo se candidatou ao curso de fotografia e audiovisual oferecido por uma universidade particular para jovens de comunidades. Ele relata que já possuía noções básicas sobre conceitos da área, mas que foi durante a formação que obteve as habilidades necessárias para seu trabalho.
O jovem observa que, para além dos conhecimentos técnicos, a formação possibilitou que ele construísse uma rede de contatos. Hoje, Carlos Eduardo atua de maneira autônoma como fotógrafo e videomaker, e a atividade é a sua principal fonte de renda.
O custo de um curso de fotografia com duração de um ano, como o que Carlos Eduardo fez, costuma varia a depender da organização, mas facilmente pode ultrapassar R$ 1 mil.
Por que investir tempo em um curso?
"O curso continua sendo um diferencial nos dias de hoje, porque você tem a possibilidade de ouvir uma experiência prática de um profissional que já vivenciou aquilo que está te ensinando, de ouvir histórias, de aprender habilidades, de executar alguma coisa que somente um professor pode compartilhar com você."
Caroline destaca que o mercado de trabalho tende a valorizar profissionais que tenham especializações dentro de sua própria área e possuam conhecimento que vai além do generalista. Por isso, considera que buscar a qualificação é essencial.
"O profissional que não busca atualização vai ficando defasado para o mercado e perdendo vantagem competitiva. Buscar cursos, reciclagens, treinamentos é essencial para o profissional se manter atualizado e competitivo num mercado cada vez mais acelerado", completa a especialista em RH.
O diretor regional do Senac RJ, Sérgio Ribeiro, destaca que a realização de cursos aumenta as chances de um profissional conseguir emprego, porque o capacita para as exigências do mercado de trabalho. Segundo pesquisa de 2025 do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) a taxa de empregabilidade dos alunos do Senac passa de 44% para 52%.
"A educação profissional é um dos principais caminhos para ampliar a empregabilidade, porque aproxima o aluno das competências que as empresas realmente procuram. O mercado de trabalho está em constante transformação e exige profissionais tecnicamente preparados, mas também capazes de aprender continuamente, resolver problemas, trabalhar em equipe e utilizar novas tecnologias", observa Ribeiro.
Para Ribeiro, a qualificação profissional oferece resultados que vão além dos conhecimentos práticos. Ele acredita que a capacitação é "uma ferramenta de transformação social e econômica".
"A capacitação profissional pode representar uma mudança de trajetória. Ela abre portas para o primeiro emprego, facilita a recolocação profissional e cria oportunidades de crescimento para quem já está no mercado. Mais do que desenvolver habilidades técnicas, a qualificação fortalece a autoconfiança, amplia a visão de futuro e prepara as pessoas para acompanhar as mudanças do rumo do trabalho", conclui Ribeiro.
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