Há vagas de estágio, CLT, técnico e jovem aprendiz no estado do Rio - Divulgação

Há vagas de estágio, CLT, técnico e jovem aprendiz no estado do RioDivulgação

Publicado 10/08/2026 18:32

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro tem esta semana 5.606 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades são voltadas tanto para pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho quanto para aquelas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

Confira:

SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), está com 961 vagas de emprego abertas nesta semana. Do total de oportunidades, 199 são exclusivas a pessoas com deficiência (PCDs).



Para queles em busca da primeira oportunidade profissional, estão disponíveis 700 oportunidades para operador de teleatendimento receptivo, função que não exige experiência anterior. Também há vagas para atendente de restaurante (20), além de outras ocupações voltadas a quem deseja iniciar a carreira.



Já os profissionais com experiência podem concorrer a vagas para vendedor interno (20), operador de loja (10), fiscal de loja (10) e diversas outras funções oferecidas por empresas parceiras da secretaria.



Entre as vagas para pessoas com deficiência, destacam-se 50 oportunidades para atendente, 48 para atendente de loja, 15 para ajudante geral, 15 para operador de loja, 14 para mecânico de refrigeração e nove para eletricista de manutenção, além de outras chances em diferentes áreas.





Pessoas com deficiência também podem encaminhar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou realizar o atendimento presencial no Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência (Ciad), localizado na Avenida Presidente Vargas, 1.997, no Centro.



A relação completa das vagas é atualizada semanalmente e está disponível no Os candidatos podem se inscrever pela internet, por meio do portal Oportunidades Cariocas , ou comparecer a uma das unidades da Central do Trabalhador. No momento do atendimento, é necessário apresentar RG, CPF, PIS e currículo.Pessoas com deficiência também podem encaminhar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou realizar o atendimento presencial no Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência (Ciad), localizado na Avenida Presidente Vargas, 1.997, no Centro.A relação completa das vagas é atualizada semanalmente e está disponível no site da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda

Setrab

A Secretaria Estadua de Trabalho e Renda (Setrab) está com 813 posições com carteira assinada disponibilizadas por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), e que estão distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana, Médio Paraíba e Centro Sul Fluminense.

A Região Metropolitana concentra 83,9% das vagas: são 682 posições, 76 das quais destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD). Entre as opções estão oportunidades para atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza e auxiliar operacional de logística, com salários de até R$ 3.242. A mesma remuneração é oferecida para vagas de ampla concorrência, como pedreiro, recepcionista, manobrista e frentista.



No Médio Paraíba, são 11 oportunidades, destinadas a candidatos com e sem experiência, nos municípios de Valença e Volta Redonda. O salário oferecido é de R$ 1.621. Já na Região Serrana, foram captadas 108 vagas em Teresópolis, para funções como balconista, confeiteiro, frentista e assistente administrativo. A remuneração média é de R$ 3.242. Também há 12 posições no município de Engenheiro Paulo de Frontin, na Região Centro-Sul fluminense, como carregador e descarregador de caminhões, auxiliar de linha de produção e auxiliar de logística.

Para se inscrever ou atualizar as informações, é necessário comparecer a uma unidade do Sine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. Os endereços das unidades e as informações sobre todas as oportunidades disponíveis podem ser consultados no Painel Interativo de Vagas da secretaria, no site

CIEE





No Rio de Janeiro, há vagas de estágio para Administração (158), Direito (115), Pedagogia (52), Contabilidade (47), Educação Física (27), Construção Civil (24), Informática (19), Comunicação (13), Química (12), Engenharia de Produção (11), Marketing (11), Arquitetura e Urbanismo (8), Produção Mecânica (8), Psicologia (8), Elétrica/Eletrônica (6), Meio Ambiente (5), Design (4), Saúde (4), Secretariado (3), Arquivologia (2), Engenharia Ambiental (2), Geociências (2), Medicina Veterinária (2), Nutrição (2), Recursos Humanos (2), Audiovisual (1), Biblioteconomia (1), Biomedicina (1), Comércio Exterior (1), Farmácia (1), Fisioterapia (1), Gastronomia (1), Licenciatura (1), Relações Internacionais (1) e Serviço Social (1).



Em Barra Mansa, há oportunidades para Administração (9), Odontologia (2), Psicologia (2), Construção Civil (1), Contabilidade (1), Direito (1) e Farmácia (1).



Em Resende, as vagas são para Administração (4), Engenharia Ambiental (2) e Pedagogia (1).



Em Campos, há oportunidades para Administração (7), Direito (2), Informática (2), Nutrição (1) e Pedagogia (1).



Em Macaé, são oferecidas vagas para Administração (16), Pedagogia (9), Produção Mecânica (6), Contabilidade (3) e Arquitetura e Urbanismo (1).



Em Niterói, há vagas para Farmácia (11), Construção Civil (8), Administração (6), Contabilidade (6), Comunicação (3), Letras (3), Pedagogia (3), Design (2), Direito (2), Marketing (2), Elétrica/Eletrônica (1), Informática (1), Química (1) e Recursos Humanos (1).



Em Nova Friburgo, há oportunidades para Administração (6) e Engenharia de Produção (1).



Em Nova Iguaçu, são oferecidas vagas para Administração (9), Contabilidade (4), Pedagogia (4), Informática (1) e Química (1).



Em Duque de Caxias, há oportunidades para Administração (1), Direito (1) e Pedagogia (1).



Em Petrópolis, as vagas são para Pedagogia (62), Administração (2), Psicologia (2), Turismo e Hotelaria (2), Comunicação (1), Marketing (1) e Produção Mecânica (1).



Em Três Rios, há oportunidades para Administração (1), Construção Civil (1), Direito (1) e Informática (1).



Já em Teresópolis, há vagas para Pedagogia (11), Administração (1), Direito (1) e Medicina Veterinária (1).



Para ensino médio, técnico e jovem aprendiz, o Rio de Janeiro concentra vagas para Aprendiz (231), Ensino Médio (144), Técnico em Saúde (11), Técnico em Administração (9), Técnico em Elétrica/Eletrônica (8), Técnico em Mecânica (4), Técnico em Segurança (3), Técnico em Construção Civil (2) e Técnico em Química (1).



Em Barra Mansa, há oportunidades para Aprendiz (15) e Ensino Médio (6).



Em Resende, são oferecidas vagas para Aprendiz (5) e Ensino Médio (1).



Em Campos, há vagas para Ensino Médio (20), Aprendiz (11), Técnico em Administração (3), Técnico em Farmácia (1) e Técnico em Segurança (1).



Em Macaé, as oportunidades são para Aprendiz (22), Ensino Médio (13), Técnico em Mecânica (3), Técnico em Saúde (2) e Técnico em Meio Ambiente (1).



Em Niterói, há vagas para Aprendiz (40), Ensino Médio (32), Técnico em Segurança (2), Técnico em Administração (1) e Técnico em Construção Civil (1).



Em Nova Friburgo, há oportunidades para Ensino Médio (15) e Aprendiz (4).



Em Nova Iguaçu, são oferecidas vagas para Ensino Médio (22), Aprendiz (18), Técnico em Administração (9) e Técnico em Saúde (2).



Em Duque de Caxias, há oportunidades para Aprendiz (8) e Ensino Médio (3).



Em Petrópolis, há vagas para Aprendiz (11) e Ensino Médio (1).



Já em Teresópolis, há duas vagas para Aprendiz e duas para Ensino Médio. O CIEE-RJ está com 1.487 vagas de estágio e aprendizagem abertas em todo o estado. Desse total, 797 oportunidades são destinadas ao ensino superior e 690 a estudantes do ensino médio, técnico e jovens aprendizes. Os interessados podem se cadastrar e consultar as vagas no site do CIEE . O CIEE Rio também recruta pessoas com deficiência. Os interessados podem enviar o currículo para o e-mail programapcd@cieerj.org.br.No, há vagas de estágio para Administração (158), Direito (115), Pedagogia (52), Contabilidade (47), Educação Física (27), Construção Civil (24), Informática (19), Comunicação (13), Química (12), Engenharia de Produção (11), Marketing (11), Arquitetura e Urbanismo (8), Produção Mecânica (8), Psicologia (8), Elétrica/Eletrônica (6), Meio Ambiente (5), Design (4), Saúde (4), Secretariado (3), Arquivologia (2), Engenharia Ambiental (2), Geociências (2), Medicina Veterinária (2), Nutrição (2), Recursos Humanos (2), Audiovisual (1), Biblioteconomia (1), Biomedicina (1), Comércio Exterior (1), Farmácia (1), Fisioterapia (1), Gastronomia (1), Licenciatura (1), Relações Internacionais (1) e Serviço Social (1).Em, há oportunidades para Administração (9), Odontologia (2), Psicologia (2), Construção Civil (1), Contabilidade (1), Direito (1) e Farmácia (1).Em, as vagas são para Administração (4), Engenharia Ambiental (2) e Pedagogia (1).Em, há oportunidades para Administração (7), Direito (2), Informática (2), Nutrição (1) e Pedagogia (1).Em, são oferecidas vagas para Administração (16), Pedagogia (9), Produção Mecânica (6), Contabilidade (3) e Arquitetura e Urbanismo (1).Em, há vagas para Farmácia (11), Construção Civil (8), Administração (6), Contabilidade (6), Comunicação (3), Letras (3), Pedagogia (3), Design (2), Direito (2), Marketing (2), Elétrica/Eletrônica (1), Informática (1), Química (1) e Recursos Humanos (1).Em, há oportunidades para Administração (6) e Engenharia de Produção (1).Em, são oferecidas vagas para Administração (9), Contabilidade (4), Pedagogia (4), Informática (1) e Química (1).Em, há oportunidades para Administração (1), Direito (1) e Pedagogia (1).Em, as vagas são para Pedagogia (62), Administração (2), Psicologia (2), Turismo e Hotelaria (2), Comunicação (1), Marketing (1) e Produção Mecânica (1).Em, há oportunidades para Administração (1), Construção Civil (1), Direito (1) e Informática (1).Já em, há vagas para Pedagogia (11), Administração (1), Direito (1) e Medicina Veterinária (1).Para ensino médio, técnico e jovem aprendiz, oconcentra vagas para Aprendiz (231), Ensino Médio (144), Técnico em Saúde (11), Técnico em Administração (9), Técnico em Elétrica/Eletrônica (8), Técnico em Mecânica (4), Técnico em Segurança (3), Técnico em Construção Civil (2) e Técnico em Química (1).Em, há oportunidades para Aprendiz (15) e Ensino Médio (6).Em, são oferecidas vagas para Aprendiz (5) e Ensino Médio (1).Em, há vagas para Ensino Médio (20), Aprendiz (11), Técnico em Administração (3), Técnico em Farmácia (1) e Técnico em Segurança (1).Em, as oportunidades são para Aprendiz (22), Ensino Médio (13), Técnico em Mecânica (3), Técnico em Saúde (2) e Técnico em Meio Ambiente (1).Em, há vagas para Aprendiz (40), Ensino Médio (32), Técnico em Segurança (2), Técnico em Administração (1) e Técnico em Construção Civil (1).Em, há oportunidades para Ensino Médio (15) e Aprendiz (4).Em, são oferecidas vagas para Ensino Médio (22), Aprendiz (18), Técnico em Administração (9) e Técnico em Saúde (2).Em, há oportunidades para Aprendiz (8) e Ensino Médio (3).Em, há vagas para Aprendiz (11) e Ensino Médio (1).Já em, há duas vagas para Aprendiz e duas para Ensino Médio.

Mudes





Entre as vagas para o ensino superior, os cursos com maior número de oportunidades são Administração (42), Ciências Contábeis (8) e Economia (2). Também há vagas para Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Direito, Letras, Gastronomia, Informática, Medicina, Pedagogia, Veterinária e Sistemas de Informação, entre outros. O programa Jovem Aprendiz reúne 39 oportunidades.



Para estudantes do ensino médio, são nove vagas de estágio. Também há 14 oportunidades destinadas a pessoas com deficiência (PcD).



Os cursos técnicos somam 41 vagas, sendo 10 para Técnico em Administração e quatro para Técnico em Eletrônica. Há ainda oportunidades para Técnico em Edificações, Técnico em Contabilidade, Técnico em Mecânica, entre outras áreas.



Já as vagas para contratação pelo regime CLT totalizam 19 oportunidades: uma para o ensino fundamental, 11 para o ensino médio e sete para o ensino superior.



Para se candidatar, basta acessar o A Fundação Mudes oferece nesta semana 192 oportunidades de trabalho. Entre elas, 120 vagas são de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.Entre as vagas para o ensino superior, os cursos com maior número de oportunidades são Administração (42), Ciências Contábeis (8) e Economia (2). Também há vagas para Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Direito, Letras, Gastronomia, Informática, Medicina, Pedagogia, Veterinária e Sistemas de Informação, entre outros. O programa Jovem Aprendiz reúne 39 oportunidades.Para estudantes do ensino médio, são nove vagas de estágio. Também há 14 oportunidades destinadas a pessoas com deficiência (PcD).Os cursos técnicos somam 41 vagas, sendo 10 para Técnico em Administração e quatro para Técnico em Eletrônica. Há ainda oportunidades para Técnico em Edificações, Técnico em Contabilidade, Técnico em Mecânica, entre outras áreas.Já as vagas para contratação pelo regime CLT totalizam 19 oportunidades: uma para o ensino fundamental, 11 para o ensino médio e sete para o ensino superior.Para se candidatar, basta acessar o site . Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, basta entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail (contato@mudes.org.br), pelo Fale Conosco do site ou pelas redes sociais.

Feirão de empregos







Nesta edição, serão disponibilizadas 2.153 oportunidades no mercado de trabalho, incluindo vagas de emprego, estágio, jovem aprendiz e para pessoas com deficiência (PCD), além de 4.194 vagas em cursos gratuitos ou com bolsa integral, presenciais e virtuais. Em 2025, 1.609 jovens participaram da iniciativa e 675 foram encaminhados para vagas de trabalho e cursos profissionalizantes. Pelo menos 70 participantes conquistaram uma colocação profissional após a ação.



Durante a programação, empresas e organizações parceiras estarão presentes em estandes para divulgação de vagas, atendimento aos participantes e apresentação de oportunidades de capacitação. O Feirão é realizado pelo Decola Cria (GOYN Rio), Cedaps e CIEE Rio, que também estará presente com as mesmas vagas disponíveis no O Terminal Gentileza receberá a 2ª edição da feira “Um Rio de Oportunidades”, voltada à inclusão de jovens entre 15 e 29 anos. O evento será realizado na próxima terça-feira (11), das 8h às 15h, no mezanino (2º andar) do terminal e reunirá milhares de oportunidades de emprego, estágio, aprendizagem e qualificação profissional.Nesta edição, serão disponibilizadas 2.153 oportunidades no mercado de trabalho, incluindo vagas de emprego, estágio, jovem aprendiz e para pessoas com deficiência (PCD), além de 4.194 vagas em cursos gratuitos ou com bolsa integral, presenciais e virtuais. Em 2025, 1.609 jovens participaram da iniciativa e 675 foram encaminhados para vagas de trabalho e cursos profissionalizantes. Pelo menos 70 participantes conquistaram uma colocação profissional após a ação.Durante a programação, empresas e organizações parceiras estarão presentes em estandes para divulgação de vagas, atendimento aos participantes e apresentação de oportunidades de capacitação. O Feirão é realizado pelo Decola Cria (GOYN Rio), Cedaps e CIEE Rio, que também estará presente com as mesmas vagas disponíveis no site . O evento contará com o apoio da Secretaria Especial da Juventude Carioca (JuvRio), VLT Carioca, Sefras e BrazilFoundation.

Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna