As atividades visam utilizar a arte como ferramenta de inclusão e transformação social na Baixada Fluminense - Divulgação

As atividades visam utilizar a arte como ferramenta de inclusão e transformação social na Baixada FluminenseDivulgação

Publicado 10/08/2026 14:57

Japeri - O Grupo Código está com inscrições abertas, até o dia 14 de agosto, para o segundo ciclo do projeto "Oficinas Culturais e Território 2026". Ao todo, são oferecidas 100 vagas gratuitas para as modalidades de balé baby e balé infantil .Já o teatro e canto oferecem vagas para crianças, jovens e adultos. As atividades visam utilizar a arte como ferramenta de inclusão e transformação social na Baixada Fluminense.



A nova etapa do projeto tem início após o sucesso do primeiro semestre, que culminou na Mostra Estudantil Rita Diva, em julho. O evento reuniu apresentações de alunos veteranos e celebrou os processos criativos desenvolvidos no período.

O objetivo do projeto éoferecer oficinas, que possibilitem que pessoas do território tenham contato com a arte, desenvolvam suas potencialidades e reconheçam a cultura como um espaço de pertencimento e transformação.O projeto chega ao seu quarto ano consecutivo graças ao patrocínio daChristine Kranz Foundation.

O investimento internacional tem sido fundamental para garantir a continuidade das ações formativas e democratizar o acesso à cultura na região de Japeri.As aulas do segundo semestre começam no dia 17 de agosto, no Espaço Cultural Grupo Código. O encerramento do ciclo está previsto para dezembro, com a realização da 2ª edição da Mostra Estudantil Rita Diva, onde a comunidade poderá conferir os resultados práticos das oficinas.



SERVIÇO:

Oficinas Culturais e Território 2026 – 2º ciclo

Espaço Cultural Grupo Código – Japeri

Inscrições: até 14 de agosto

Modalidades: Balé, Teatro e Canto

Inscrição:On-line na bio do Instagram @grupocidigo_ e presencial na sede a partir de segunda-feira (0/08).

informações:(21) 99717-3949

Início das aulas: A partir de 17 de agosto

