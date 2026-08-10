Agentes da 63ª DP prenderam suspeito após flagrarem pagamento de taxa de segurança - Reprodução/Polícia Civil

Agentes da 63ª DP prenderam suspeito após flagrarem pagamento de taxa de segurançaReprodução/Polícia Civil

Publicado 10/08/2026 14:29

Japeri - Uma rotina de pagamentos semanais acompanhada por investigadores terminou na prisão de Jefferson Luís Santos Souza, no Distrito Industrial de Japeri, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Civil, ele é suspeito de participar de um esquema de extorsão contra empresas da região e de ter ligação com um grupo miliciano.

Durante aproximadamente um mês, agentes da 63ª DP (Japeri) investigaram denúncias envolvendo cobranças impostas a empresários. A apuração indicou que Jefferson buscava dinheiro às sextas-feiras e, depois de receber os valores, seguia em direção ao município de Queimados.

A quantia seria exigida sob a justificativa de pagamento por segurança. De acordo com a investigação, porém, os responsáveis pelo esquema utilizavam ameaças para obrigar as vítimas a entregar o dinheiro periodicamente.

Com o padrão identificado, policiais civis e militares do 24º BPM acompanharam a movimentação do suspeito na sexta-feira. Jefferson foi abordado no bairro Marajoara quando, segundo a polícia, acabava de receber R$ 1 mil de uma empresa.

As apurações também relacionam o investigado a uma milícia com atuação em Queimados. A Polícia Civil aponta como liderança do grupo Lennon Fabrício Silva de Freitas, conhecido pelos apelidos de “L7” e “Lennon”, que já havia sido preso anteriormente em uma ação envolvendo integrantes da organização.

Jefferson foi encaminhado à 63ª DP e autuado em flagrante por extorsão. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça. A defesa dele foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece à disposição. A investigação não foi encerrada com a prisão. A Polícia Civil busca identificar outras pessoas que possam participar do esquema e verificar se mais empresas foram submetidas às cobranças.