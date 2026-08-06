O suspeito foi encaminhado para a 63ª DP (Japeri), onde acabou autuado em flagrante por associação para o tráfico - Divulgação/Polícia Militar

O suspeito foi encaminhado para a 63ª DP (Japeri), onde acabou autuado em flagrante por associação para o tráficoDivulgação/Polícia Militar

Publicado 06/08/2026 13:03

Japeri - Uma informação repassada por um morador resultou na prisão de um homem investigado por envolvimento com o tráfico de drogas em Engenheiro Pedreira, distrito de Japeri, na Baixada Fluminense. A ação foi realizada por equipes do programa Segurança Presente.

Segundo a ocorrência, os agentes faziam patrulhamento quando receberam a denúncia de que dois homens estariam negociando entorpecentes nas proximidades da Avenida dos Alpes, no bairro Alecrim. Com base nas características informadas, a equipe seguiu até o local para verificar a situação.

Ao notar a chegada dos policiais, a dupla deixou a área correndo. Os agentes iniciaram o acompanhamento e conseguiram alcançar um dos suspeitos. O segundo homem não foi localizado.

Durante a abordagem, os policiais encontraram um rádio comunicador ajustado, segundo a investigação, na frequência utilizada por integrantes de grupos criminosos. Também foi apreendido um caderno contendo anotações que fariam referência à comercialização de maconha, crack e cocaína.

O suspeito foi encaminhado para a 63ª DP (Japeri), onde acabou autuado em flagrante por associação para o tráfico de drogas. Após o registro da ocorrência, ele permaneceu preso e à disposição da Justiça. A defesa dele foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece à disposição.