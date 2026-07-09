Ações contemplam desobstrução de galerias pluviais, manutenção da iluminação, troca de tampas de bueiros e operação tapa-buracos em diferentes bairros do município - Divulgação

Ações contemplam desobstrução de galerias pluviais, manutenção da iluminação, troca de tampas de bueiros e operação tapa-buracos em diferentes bairros do municípioDivulgação

Publicado 09/07/2026 15:34

Japeri - A Prefeitura de Japeri, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, está realizando uma série de ações de limpeza urbana e manutenção na iluminação pública em diferentes bairros da cidade. Entre os serviços executados nesta segunda e terça-feira estão a desobstrução de caixas de ralo e bocas de lobo, troca de tampas e grelhas de bueiros, varrição de vias e manutenção da rede de iluminação.

Para a execução dos trabalhos de desobstrução, a Prefeitura utiliza o caminhão Vacol, equipamento que combina sucção a vácuo e jatos de água de alta pressão para a limpeza das galerias pluviais. Os serviços foram realizados na Estrada de Lages, em Engenheiro Pedreira, e na região da Lagoa do Sapo.

Na iluminação pública, equipes efetuaram a substituição de relês e lâmpadas em mais de 30 pontos da localidade das Casinhas, proporcionando mais segurança e melhor visibilidade para moradores e motoristas.

As equipes também realizaram a troca de tampas e grelhas de bueiros no bairro Chacrinha, em Japeri. Já na Avenida Senhor do Bonfim, em Engenheiro Pedreira, foi realizada a substituição de manilhas para melhorar o sistema de drenagem.

Operação tapa-buracos

A Secretaria Municipal de Obras também mantém o cronograma da operação tapa-buracos. Nesta terça-feira, os serviços foram executados na Estrada de Miguel Pereira e na Rua Rosária Loureiro, em Japeri, dando continuidade ao trabalho iniciado na última sexta-feira na Rua Leni Ferreira.

Para esta quarta-feira, a previsão é que as equipes realizem os serviços de recuperação do pavimento no bairro Delamare, dando sequência ao cronograma de manutenção das vias do município.