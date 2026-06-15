Equipamento agora funciona em espaço mais acessível, acolhedor e que gera economia para os cofres públicos - Divulgação

Equipamento agora funciona em espaço mais acessível, acolhedor e que gera economia para os cofres públicosDivulgação

Publicado 15/06/2026 19:33

Japeri - A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) inaugurou o novo endereço do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Mucajá, que agora passa a funcionar no antigo Palco Marabá, localizado na Rua Doutor Valentim, no bairro de mesmo nome, com acesso também pela Avenida Tancredo Neves, na altura do número 2.550.

A mudança representa mais conforto e acessibilidade para os usuários e também garante economia aos cofres públicos. O equipamento, que anteriormente funcionava em um imóvel alugado no bairro Mucajá, passa a atender em um prédio pertencente à Prefeitura.

De acordo com o secretário municipal de Assistência Social, Walter Trajano, a transferência proporciona uma economia mensal de aproximadamente R$ 7 mil, além de oferecer melhores condições de atendimento às famílias japerienses.

“Antes, nosso CRAS funcionava em um local alugado. Agora estamos em um prédio da Prefeitura, em um ambiente mais acolhedor e digno para atender as famílias japerienses com mais conforto e qualidade”, destacou o secretário.

A inauguração foi marcada por uma animada Festa Junina, e ao som de forró, com comidas típicas e brincadeiras, na presença de diversos secretários municipais e autoridades locais. O novo espaço recebeu uma ambientação especial com desenhos interativos produzidos pelo artista japeriense Gilmar Druall, tornando o ambiente mais lúdico e acolhedor para as crianças e famílias atendidas.

“Esse lindo trabalho aqui no CRAS Mucajá/Marabá foi um presente. Agradeço muito ao artista, que com sua arte tem levado mais cor, alegria e criatividade para as crianças que frequentam o espaço”, ressaltou o gestor da Pasta.

Para a coordenadora do CRAS Mucajá, Liliane Cotta, a nova sede representa um importante avanço para a população atendida. “Agora temos um equipamento com mais acessibilidade e dependências adequadas para atender as demandas dos cidadãos deste território, seja de BPC, Cadastro Único ou dos grupos de convivência, proporcionando um atendimento mais humanizado e eficiente”, afirmou.

O Centro de Referência da Assistência Social é a porta de entrada para diversos serviços socioassistenciais oferecidos pelo município, fortalecendo vínculos familiares e comunitários e promovendo a garantia de direitos das famílias em situação de vulnerabilidade social.