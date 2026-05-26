Com trajes elegantes, máscaras sofisticadas e ao som de músicas nacionais e internacionais, a turma da melhor idade viveu uma noite de muita alegria, dança e confraternização - Divulgação

Com trajes elegantes, máscaras sofisticadas e ao som de músicas nacionais e internacionais, a turma da melhor idade viveu uma noite de muita alegria, dança e confraternizaçãoDivulgação

Publicado 26/05/2026 17:41

Japeri - A magia das máscaras e o glamour de um baile de gala envolveram os usuários da Academia da Saúde durante a comemoração especial em homenagem ao mês das mães, no salão Maria Flor, no bairro São Jorge. Com trajes elegantes, máscaras sofisticadas e ao som de músicas nacionais e internacionais, a turma da melhor idade viveu uma noite de muita alegria, dança e confraternização.

A coordenadora da Academia da Saúde, Fabiana Oliveira, destacou o empenho da equipe na realização do evento e agradeceu aos participantes pela receptividade às atividades promovidas pelo projeto. “Esse ano nós inovamos, elevamos o patamar e nada melhor do que o Dia das Mães para fazer essa surpresa. Eles adoraram. Tudo de gala e em grande estilo”, afirmou.

A subsecretária de Atenção Básica, Helen Santos, também ressaltou a importância do trabalho desenvolvido pela equipe da Academia da Saúde e o impacto positivo das ações na vida dos usuários. “Vocês simplesmente nos surpreendem sempre. O impacto desse trabalho está principalmente nessa sintonia com o usuário, na transformação da academia em um lugar de acolhimento, diversão e cuidado”, explicou.

Entre máscaras e mistérios, uma das participantes preferiu manter o anonimato e entrou no clima da celebração. Atrás de uma máscara prata, a “dama misteriosa” revelou estar realizando um sonho inspirado nos filmes que assistia na televisão.

“Hoje eu não sou mãe, sou uma personagem dos filmes que tanto já assisti na TV. Vou me divertir e manter o mistério da minha identidade”, brincou antes de seguir para a pista de dança.

O evento contou ainda com a presença da secretária de Governo, Andréia Brito, e do assessor da deputada federal Enfermeira Rejane, Igor. Durante a celebração, Andréia destacou a energia e o acolhimento proporcionados pela equipe.

“O que eu presenciei aqui foi um momento mágico, uma energia ímpar. Estão todos de parabéns. O lema da nossa gestão é tempo de fazer mais, e esse trabalho é prova viva de que fazemos sempre mais pela nossa gente. Ver essa alegria e esses sorrisos nos motivam a fazer ainda mais e melhor”, declarou.