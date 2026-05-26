Com trajes elegantes, máscaras sofisticadas e ao som de músicas nacionais e internacionais, a turma da melhor idade viveu uma noite de muita alegria, dança e confraternizaçãoDivulgação
Baile de Gala homenageia mães da Academia da Saúde com noite de encanto e celebração
Evento temático com máscaras, música e muita animação reuniu usuários da melhor idade em uma noite marcada pelo acolhimento, diversão e valorização das figuras maternais
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Japeri ganha mais viagens de trem e menor tempo de espera
Nova grade da SuperVia inclui 12 viagens extras e intervalos de até 8 minutos, prometendo mais conforto e agilidade no dia a dia dos passageiros
Projeto Bem Viver Baixada chega oficialmente a Japeri com 20 núcleos espalhados pela cidade
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Mais de 500 jovens celebram formatura no Curso Jovem Chef Empreendedor em Japeri
Iniciativa amplia oportunidades na gastronomia e fortalece o empreendedorismo local com apoio de emenda parlamentar
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