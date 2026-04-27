Com mais de 80% das obras concluídas, unidade representa investimento superior a R$ 1 milhão e vai garantir atendimento mais próximo e digno para a populaçãoDivulgação
Nova UBS do Beira Rio entra na fase final e amplia rede de saúde em Japeri
Com mais de 80% das obras concluídas, unidade representa investimento superior a R$ 1 milhão e vai garantir atendimento mais próximo e digno para a população
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Projeto Bem Viver Baixada chega oficialmente a Japeri com 20 núcleos espalhados pela cidade
Iniciativa da Secretaria de Direitos Humanos, em parceria com a UFRRJ, promove inclusão, saúde e cidadania
Caixa libera saque do FGTS para moradores de Japeri afetados pelas chuvas
Pedidos podem ser feitos até 11 de junho pelo aplicativo, de forma totalmente digital
Governador em exercício homologa Situação de Emergência de Japeri
Com a homologação, é possível agilizar a liberação de recursos federais destinados à recuperação do município
Workshop de Moda Sustentável promove inclusão, capacitação e cidadania em Japeri
Iniciativa reuniu participantes em um dia de formação, criatividade e fortalecimento da diversidade
Nova Escola Municipal Antônio Groppo é inaugurada no Mucajá, em Japeri
Solenidade reuniu autoridades, comunidade escolar e moradores da região, que celebraram a nova unidade
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