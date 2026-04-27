Com mais de 80% das obras concluídas, unidade representa investimento superior a R$ 1 milhão e vai garantir atendimento mais próximo e digno para a população - Divulgação

Com mais de 80% das obras concluídas, unidade representa investimento superior a R$ 1 milhão e vai garantir atendimento mais próximo e digno para a populaçãoDivulgação

Publicado 27/04/2026 17:40

Japeri - O que antes era apenas um sonho para os moradores do bairro Beira Rio está cada vez mais próximo de se tornar realidade. Em breve, a população poderá contar com uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) perto de casa, garantindo mais comodidade e evitando o deslocamento para outros bairros em busca de atendimento.

A construção da UBS de porte I já alcança cerca de 80% de conclusão e avança para a etapa final. Neste momento, as equipes trabalham nos acabamentos externos e na colocação de pisos, dando forma aos últimos detalhes da unidade.

Segundo a prefeita Dra. Fernanda Ontiveros, a nova unidade representa mais um avanço na rede de saúde do município. “Nossa gestão vem fortalecendo continuamente a rede de saúde, ampliando os investimentos no setor e garantindo mais dignidade, comodidade e acesso qualificado aos serviços essenciais para toda a população”, destacou.

Entre os serviços em andamento estão o assentamento de pisos, instalação de intertravados, implantação de meio-fio e aplicação da primeira demão de pintura externa, além da finalização de ajustes estruturais.

A nova unidade, que levará o nome do morador Márcio Rodrigues, está sendo construída em uma área de aproximadamente 263 metros quadrados, na Estrada Miguel Pereira. O investimento é superior a R$ 1 milhão, viabilizado por meio de emenda parlamentar do ex-deputado federal Chico D’Angelo, com execução da Secretaria Municipal de Urbanismo.

Pensada para oferecer atendimento de qualidade e mais dignidade à população, a UBS contará com recepção, três consultórios, depósito de medicamentos e banheiros acessíveis. O espaço também terá salas de vacinação, curativos, observação, além de setor administrativo e outras áreas essenciais para o dia a dia dos profissionais de saúde.

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações da Prefeitura Municipal de Japeri para a ampliação da rede de saúde, que inclui outras unidades em construção nos bairros Guandu, Nova Belém e Laranjal, além da UBS do São Jorge, que também está próxima de ser entregue.

Nesse mesmo esforço, a Vila Central já recebeu a reforma de sua UBS. No bairro Marabá, em Engenheiro Pedreira, também foi entregue uma nova Unidade de Saúde da Família, garantindo o cuidado e o bem-estar da população.