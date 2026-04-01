A unidade tem capacidade para atender até 500 estudantes do ensino fundamental, do 1º ao 5º anoDivulgação
Nova Escola Municipal Antônio Groppo é inaugurada no Mucajá, em Japeri
Solenidade reuniu autoridades, comunidade escolar e moradores da região, que celebraram a nova unidade
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Japeri realiza primeira reunião do Conselho Municipal de Segurança
O encontro reuniu membros do poder público e da sociedade civil
Agricultura familiar faz de Japeri referência na produção de aipim
Com cerca de 200 produtores, município mantém abastecimento constante mesmo fora da safra
Japeri garante novos investimentos em saúde durante a Caravana Federativa
Município recebeu ambulância, unidade odontológica móvel e novos equipamentos para UBSs
Atletas de Japeri brilham e conquistam pódios na Corrida Soldado do Bope nas Trevas
Jandira, Aline e Rosa garantiram primeiros e segundos lugares em suas categorias na prova
Prefeitura de Japeri intensifica ações de manutenção urbana
Obras de drenagem, limpeza de canais e melhorias em vias são realizadas em diferentes bairros do município
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