A unidade tem capacidade para atender até 500 estudantes do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano - Divulgação

A unidade tem capacidade para atender até 500 estudantes do ensino fundamental, do 1º ao 5º anoDivulgação

Publicado 01/04/2026 16:23

Japeri - O que antes era um espaço limitado e sem condições adequadas para receber os alunos, hoje dá lugar a uma estrutura moderna, ampla e acolhedora. A nova Escola Municipal Antônio Groppo foi inaugurada no bairro Mucajá, marcando um novo momento para a educação na localidade.

A cerimônia aconteceu em frente à unidade e reuniu cerca de 100 pessoas, entre autoridades municipais, profissionais da educação, estudantes e moradores, que também puderam entrar e conhecer de perto cada espaço da nova escola.

Durante a inauguração, a prefeita Fernanda Ontiveros destacou a transformação vivida pela comunidade escolar.

“Quem conheceu a antiga Antônio Groppo, o nosso ‘Groppinho’, sabe que não era um espaço digno para as nossas crianças. A estrutura não comportava os alunos, o calor era excessivo e faltavam condições adequadas. Hoje, a gente entrega uma escola completamente diferente, um sonho antigo da comunidade que finalmente se torna realidade. É um dia de muita alegria”, afirmou.

A secretária municipal de Educação, Caroline Ontiveros, ressaltou o impacto direto da nova unidade no aprendizado. “Não é só uma escola nova, é uma nova experiência para os nossos alunos e professores. Um ambiente que acolhe, que estimula e que dá condições reais para o desenvolvimento das nossas crianças”, destacou.

Já o secretário de Obras, Cristiano Pingim, reforçou o compromisso com a qualidade da entrega. “Cada detalhe dessa obra foi pensado para mudar de verdade a realidade dessa comunidade. A gente não está falando só de paredes novas, mas de dignidade, segurança e estrutura de verdade para quem mais precisa”, pontuou.

O vice-prefeito Carlos Januário também destacou a importância da conquista para o bairro. “Essa entrega representa respeito com a população e mostra que estamos avançando com obras que fazem diferença na vida das pessoas”, disse.

Construída em uma área de cerca de 7 mil metros quadrados, a nova escola conta com salas de aula amplas e climatizadas, laboratório de informática, biblioteca, quadra poliesportiva coberta, refeitório, cozinha equipada, banheiros adaptados e espaços de convivência planejados para o bem-estar dos alunos. A unidade tem capacidade para atender até 500 estudantes do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano.