Ação contribui para manter os espaços públicos mais limpos, organizados e agradáveis para a população - Divulgação

Ação contribui para manter os espaços públicos mais limpos, organizados e agradáveis para a populaçãoDivulgação

Publicado 17/03/2026 12:12

Japeri - A Prefeitura Municipal de Japeri amplia as ações de manutenção e melhoria urbana em diferentes regiões do município. Equipes da administração municipal estiveram nas ruas realizando obras de drenagem, limpeza de canais, preparação de vias e serviços de limpeza urbana.

Na Estrada da Pedra Lisa, estão sendo instaladas novas manilhas, uma intervenção importante para melhorar o escoamento da água da chuva e reduzir riscos de alagamentos na região. A obra integra o conjunto de ações preventivas que visam minimizar os transtornos causados pelas fortes chuvas.

No bairro Alecrim, as equipes continuam atuando na limpeza do canal do Primavera, localizado na Rua Everest. O serviço é essencial para manter o fluxo adequado da água e contribuir para a prevenção de enchentes, além de melhorar as condições ambientais do local.

Já no bairro Santa Amélia, a Rua Rosalina Dalmas está passando por preparação para receber pó de pedra, etapa fundamental para melhorar as condições de trafegabilidade da via. A iniciativa traz mais mobilidade e segurança para moradores e motoristas que utilizam a rua diariamente.

As equipes de Limpeza Urbana também estiveram trabalhando no Viaduto de Engenheiro Pedreira e na Rua Albertina, no bairro Primavera, com serviços de varrição e retirada de lixo. A ação contribui para manter os espaços públicos mais limpos, organizados e agradáveis para a população.

Os trabalhos realizados pelas Secretarias de Obras e Serviços Públicos acontecem de forma contínua em diferentes bairros, mantendo o trabalho diário de cuidado, manutenção e melhoria dos espaços públicos do município.