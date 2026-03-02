A climatização garante mais conforto térmico, especialmente nos dias de calor intenso, proporcionando um ambiente mais adequado para o desenvolvimento das atividades pedagógicas - Divulgação

Publicado 02/03/2026 17:31

Japeri – A secretária municipal de Educação, Caroline Ontiveros, esteve presente na Escola Municipal Tânia Maria para acompanhar de perto a entrega de 10 novos aparelhos de ar-condicionado que irão beneficiar diretamente cerca de 300 alunos da unidade, que atende turmas do 1º ao 9º ano. A secretária foi recepcionada pela gestora da escola, Rita de Cássia, e conferiu o trabalho realizado pelos técnicos nas salas de aula.

A climatização garante mais conforto térmico, especialmente nos dias de calor intenso, proporcionando um ambiente mais adequado para o desenvolvimento das atividades pedagógicas. Além disso, representa um avanço importante para a unidade, pois contribui diretamente para a concentração dos alunos, melhora o rendimento escolar e oferece melhores condições de trabalho aos profissionais da educação. Um ambiente mais agradável torna o processo de ensino e aprendizagem produtivos, beneficiando toda a comunidade escolar.

Durante a visita, Caroline Ontiveros destacou a importância do investimento. “Estamos iniciando o ano letivo com um olhar atento ao bem-estar dos nossos alunos e profissionais. Salas climatizadas significam mais conforto, mais concentração e melhores condições para o aprendizado. Investir em estrutura é investir diretamente na qualidade da educação”, afirmou.

A gestora Rita de Cássia também ressaltou o impacto positivo da entrega. “Essa é uma conquista muito importante para a nossa escola. O ambiente mais fresco melhora significativamente a rotina em sala de aula, tanto para os estudantes quanto para os professores. É um avanço que fortalece o processo de ensino e aprendizagem”, declarou.

A próxima unidade a receber a climatização será a Escola Municipal Santos Dumont, que contará com a instalação de 18 aparelhos de ar-condicionado, ampliando ainda mais o alcance das melhorias na Rede Municipal. A meta, segundo a secretária municipal de Educação, é que todas as unidades escolares da rede sejam climatizadas, garantindo mais qualidade, bem-estar e estrutura para alunos e profissionais.

Além da instalação dos aparelhos, a unidade também está recebendo reparos emergenciais para garantir que o retorno às aulas aconteça com mais segurança e conforto para alunos e profissionais. Com as melhorias, a Escola Municipal Tânia Maria inicia o novo ano letivo oferecendo mais qualidade, bem-estar e estrutura para seus estudantes.