A climatização garante mais conforto térmico, especialmente nos dias de calor intenso, proporcionando um ambiente mais adequado para o desenvolvimento das atividades pedagógicasDivulgação
Climatização marca volta às aulas em unidade escolar da Rede Municipal
Escola Municipal Tânia Maria recebe 10 novos aparelhos de ar-condicionado e beneficia cerca de 300 alunos
Japeri decreta estado de Emergência após 100mm de chuva em 24 horas
Gabinete de Crise reúne prefeita, vice-prefeito e secretariado para coordenar ações nas áreas mais atingidas
Chuvas em Japeri causam alagamentos e mobilizam Gabinete de Crise com força-tarefa emergencial
Prefeitura reúne mais de 50 profissionais, interdita vias em áreas de risco e presta assistência às famílias afetadas em diversos bairros do município
Prefeitura de Japeri descentraliza marcação de consultas e exames e amplia acesso nas UBS
Nova estratégia "Regulação em Movimento" leva agendamentos para mais perto do usuário e reduz o tempo de espera
Prefeitura intensifica limpeza urbana e realiza ações em vários bairros de Japeri
Varrição, retirada de barro e serviços do Limpa Rio foram alguns dos serviços realizados
Prefeitura de Japeri inicia nova etapa da operação tapa-buracos
Ação começou no Mucajá e seguirá para outras vias do município, incluindo a RJ-093
