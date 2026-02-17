Prefeitura de Japeri iniciou nova etapa da operação tapa-buracos Divulgação

Mais artigos de O Dia
O Dia
Japeri - A Prefeitura de Japeri, por meio da Secretaria Municipal de Obras, deu ordem de início à nova etapa da operação tapa-buracos em diversos pontos do município. O primeiro local a receber o serviço foi a Rua Borborema, no bairro Mucajá, onde foram aplicadas 40 toneladas de asfalto.
Dentro do cronograma, a Estrada do Daniel, também no bairro Mucajá, será beneficiada, assim como a Travessa Francisco Braga, no bairro Santa Terezinha, atendendo a importantes demandas da população.
As intervenções, segundo o Secretário de Obras, Cristiano Pingin, terão início na altura do bairro Guandu, seguindo até o Mucajá, com a recuperação completa dos pontos críticos e a eliminação dos buracos ao longo do trecho.
“Vamos continuar com o trabalho nesta quinta-feira. Vale lembrar que essa via é de competência do Estado, mas, mesmo assim, a Prefeitura de Japeri vai executar os serviços para garantir melhores condições de tráfego e mais segurança para motoristas e pedestres”, destacou.