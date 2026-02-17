Prefeitura de Japeri iniciou nova etapa da operação tapa-buracos - Divulgação

Publicado 17/02/2026 13:01

Japeri - A Prefeitura de Japeri, por meio da Secretaria Municipal de Obras, deu ordem de início à nova etapa da operação tapa-buracos em diversos pontos do município. O primeiro local a receber o serviço foi a Rua Borborema, no bairro Mucajá, onde foram aplicadas 40 toneladas de asfalto.

Dentro do cronograma, a Estrada do Daniel, também no bairro Mucajá, será beneficiada, assim como a Travessa Francisco Braga, no bairro Santa Terezinha, atendendo a importantes demandas da população.

As intervenções, segundo o Secretário de Obras, Cristiano Pingin, terão início na altura do bairro Guandu, seguindo até o Mucajá, com a recuperação completa dos pontos críticos e a eliminação dos buracos ao longo do trecho.

“Vamos continuar com o trabalho nesta quinta-feira. Vale lembrar que essa via é de competência do Estado, mas, mesmo assim, a Prefeitura de Japeri vai executar os serviços para garantir melhores condições de tráfego e mais segurança para motoristas e pedestres”, destacou.

