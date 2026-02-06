Pedro Castro foi indicado em reunião da Confederação Nacional de Municípios (CNM) em Brasília - Divulgação

Japeri - Nos últimos dias, o município de Japeri está colecionando boas notícias. Além de dar ordem de início às obras da maternidade, Japeri é uma das 27 cidades a ter um representante no Comitê Gestor do IBS (CG-IBS). Instituição que tem a função de deliberar a execução uniforme da distribuição dos impostos, de acordo com a reforma tributária.

O Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) é um dos pilares da Reforma Tributária instituída pela Emenda Constitucional nº 132/2023. Já o Comitê gestor é o órgão com a responsabilidade de administrar o imposto, cuja previsão de arrecadação é de mais de R$ 1 trilhão por ano.

O Secretário Municipal da Fazenda, Pedro Castro é um dos membros do Comitê, indicado durante reunião da Confederação Nacional de Municípios (CNM) em Brasília. A cerimônia contou com a presença da prefeita, Fernanda Ontiveros, e do fiscal tributário, Leonardo Sia.

Para o Secretário, o fato de Japeri ter conquistado esta posição é uma oportunidade de poder participar diretamente das decisões que vão levar crescimento para os municípios. Segundo ele, a reforma tributária representa um grande avanço para transformar o Brasil em um Estado mais igualitário e mais justo.

“Trata-se de uma mudança que tem potencial para fortalecer de forma significativa os municípios menores, especialmente os de pequeno porte. Sinto-me muito honrado em poder representar o município de Japeri, no Conselho Gestor da Reforma Tributária. Entendo que essa participação coloca Japeri em uma posição de vanguarda na administração tributária nacional”, disse.

Pedro contou que para o processo de participação de Japeri no (CG-IBS) teve o empenho do fiscal tributário do município, Leonardo Sia, em grupos de trabalho do Comitê Gestor. Destacou ainda o apoio institucional da Prefeita Fernanda Ontiveros, que esteve em Brasília e participou ativamente das articulações e deliberações.

