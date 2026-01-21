A coleta seletiva atua de forma preventiva, ao retirar materiais recicláveis das vias públicas e direcioná-los para a destinação correta - Divulgação

Publicado 21/01/2026 10:25

Japeri - A Prefeitura Municipal de Japeri mantém, de forma contínua, o serviço de coleta seletiva no município, por meio da Secretaria Municipal de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A iniciativa ganha ainda mais relevância durante o verão, período em que o aumento das chuvas eleva os riscos de alagamentos, canais, agravando os impactos das chuvas intensas. Nesse contexto, a coleta seletiva atua de forma preventiva, ao retirar materiais recicláveis das vias públicas e direcioná-los para a destinação correta.



Atualmente, Japeri conta com uma rota semanal de coleta seletiva, que atende diversos bairros de segunda a sexta-feira:

Às segundas-feiras, o serviço é realizado nos bairros Chacrinha, Planetário, Centro de Japeri, Lagoa do Sapo, Nova Belém, Virgem de Fátima e Beira Rio.

Às terças-feiras, a coleta ocorre em São Pedro, Fazenda Americana, Mucajá, Centro de Engenheiro Pedreira, Granja, Bananal, São Jorge, Eucaliptos e Cajuri.

Às quartas-feiras, são atendidos os bairros Marajoara, Guandu, Caramujos, Vila Central, Alecrim, Delamare, Aljezur, Laranjal, Belo Horizonte, Cosme e Damião.

Às quintas-feiras, a rota contempla Marajoara, Guandu e Centro de Engenheiro Pedreira.

Às sextas-feiras, a coleta seletiva acontece nos bairros Santa Inês, Pedra Lisa, Teófilo Cunha, Santo Antônio, Rio D’Ouro, Santa Amélia e Esperança.

Além da rota regular, os moradores podem solicitar a coleta seletiva diretamente em suas residências. O atendimento é realizado por meio de mensagem via WhatsApp, pelo número (21) 96547-7815, ou pelo e-mail coletaseletiva@japeri.rj.gov.br.



De acordo com a secretária municipal de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Meire Lucy, o trabalho vai além da preservação ambiental.



“O serviço de coleta seletiva é um trabalho contínuo, que atua diretamente na prevenção de alagamentos, na redução de riscos durante o período de chuvas e na promoção da saúde pública. A participação da população é fundamental para que esse serviço funcione de forma eficiente e gere benefícios para toda a cidade”, afirmou.



A secretária destaca ainda que o acúmulo de lixo favorece a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Com a separação adequada de resíduos como papel, plástico, vidro e metal, o município contribui para a redução de focos de doenças, especialmente nos meses mais quentes do ano.