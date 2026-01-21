A coleta seletiva atua de forma preventiva, ao retirar materiais recicláveis das vias públicas e direcioná-los para a destinação corretaDivulgação
Atualmente, Japeri conta com uma rota semanal de coleta seletiva, que atende diversos bairros de segunda a sexta-feira:
- Às segundas-feiras, o serviço é realizado nos bairros Chacrinha, Planetário, Centro de Japeri, Lagoa do Sapo, Nova Belém, Virgem de Fátima e Beira Rio.
- Às terças-feiras, a coleta ocorre em São Pedro, Fazenda Americana, Mucajá, Centro de Engenheiro Pedreira, Granja, Bananal, São Jorge, Eucaliptos e Cajuri.
- Às quartas-feiras, são atendidos os bairros Marajoara, Guandu, Caramujos, Vila Central, Alecrim, Delamare, Aljezur, Laranjal, Belo Horizonte, Cosme e Damião.
- Às quintas-feiras, a rota contempla Marajoara, Guandu e Centro de Engenheiro Pedreira.
- Às sextas-feiras, a coleta seletiva acontece nos bairros Santa Inês, Pedra Lisa, Teófilo Cunha, Santo Antônio, Rio D’Ouro, Santa Amélia e Esperança.
De acordo com a secretária municipal de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Meire Lucy, o trabalho vai além da preservação ambiental.
“O serviço de coleta seletiva é um trabalho contínuo, que atua diretamente na prevenção de alagamentos, na redução de riscos durante o período de chuvas e na promoção da saúde pública. A participação da população é fundamental para que esse serviço funcione de forma eficiente e gere benefícios para toda a cidade”, afirmou.
A secretária destaca ainda que o acúmulo de lixo favorece a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Com a separação adequada de resíduos como papel, plástico, vidro e metal, o município contribui para a redução de focos de doenças, especialmente nos meses mais quentes do ano.
