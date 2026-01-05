Unidade está garantindo café da manhã a preço simbólico para trabalhadores e moradores da regiãoDivulgação
Café do Trabalhador passa a funcionar em área revitalizada ao lado do bicicletário de Japeri
Reinauguração amplia conforto e fortalece política pública de segurança alimentar no município
Fila Zero de Endoscopia avança e atende 60 pacientes em Japeri
Mutirão realizado garante acesso rápido a exames, cuidado com a saúde gastrointestinal e ações de acolhimento para a população
Orquestra Light na Estrada chega a Japeri e emociona famílias e formandos no CIEP 401
Projeto formado por jovens músicos completa um ano de existência e reúne mais de 100 alunos da Rede Municipal
Atletas de Japeri conquistam ouro e prata no Circuito CAIXA no Parque Olímpico
Circuito reuniu centenas de corredores, entre atletas amadores e profissionais, vindos de diversas regiões do estado e do país
Tarifa Zero chega a cinco linhas e ultrapassa 94 mil viagens realizadas
Nova rota entre Japeri e Engenheiro Pedreira começou nesta segunda e recebe aprovação dos moradores
