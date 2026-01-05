Unidade está garantindo café da manhã a preço simbólico para trabalhadores e moradores da regiãoDivulgação

Japeri - O Café do Trabalhador foi reinaugurado em um novo espaço ao lado do bicicletário, oferecendo mais acessibilidade, conforto e segurança à população. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Japeri e o Governo do Estado, garantindo café da manhã a preço simbólico para trabalhadores e moradores da região. O atendimento acontece diariamente, das 4h30 às 8h30.
Diariamente, 250 cafés da manhã são servidos pelo valor simbólico de R$ 0,50. O kit é composto por café ou pingado, pão com manteiga e uma fruta como maçã, banana ou laranja, todos embalados em sacola plástica, garantindo praticidade e transporte seguro.
O programa é voltado especialmente para trabalhadores de baixa renda e pessoas em situação de vulnerabilidade social, que saem de casa ainda de madrugada. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, com unidades instaladas em pontos estratégicos, como terminais rodoviários e áreas de grande circulação de pessoas.
O secretário municipal de Assistência Social, Walter Trajano, destacou a parceria com a Secretaria de Mobilidade Urbana para viabilizar o novo espaço.
“Conseguimos transformar este local para atender melhor a população, garantindo mais conforto aos usuários e melhores condições de trabalho para as atendentes. Essa integração entre as secretarias é fundamental. Também estendo meu agradecimento à secretária Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos, Rosangela Gomes, por desenvolver este projeto tão importante”, afirmou.
A secretária municipal de Educação, Caroline Ontiveros, também esteve presente e parabenizou a iniciativa. “Quero parabenizar todos os envolvidos por este projeto tão importante. Estamos levando políticas públicas de qualidade, que impactam diretamente a vida das pessoas e fortalecem a dignidade da população”, destacou.
A atendente Priscila Souza, de 41 anos, também destacou a importância do projeto. “É uma ação muito importante, que ajuda muita gente por um valor simbólico. O outro polo funcionava na praça por dois anos, mas este novo espaço é mais estratégico e oferece melhores condições de atendimento", disse.