Circuito reuniu centenas de corredores, entre atletas amadores e profissionais, vindos de diversas regiões do estado e do país - Divulgação

Circuito reuniu centenas de corredores, entre atletas amadores e profissionais, vindos de diversas regiões do estado e do paísDivulgação

Publicado 19/12/2025 12:33

Japeri - Os atletas Wendel Vidal e Carlos Alberto Moreira de Souza representaram o município de Japeri no Circuito Caixa de Corridas no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, e conquistaram posições de destaque no pódio em suas respectivas categorias, reforçando a presença do município em um dos maiores eventos de corrida de rua do país.

Wendel Vidal, de 50 anos, garantiu o 2º lugar na categoria 50 a 54 anos, enquanto Carlos Alberto Moreira de Souza, de 59 anos, conquistou o 1º lugar na faixa etária 55 a 59 anos. O Circuito reuniu centenas de corredores, entre atletas amadores e profissionais, vindos de diversas regiões do estado e do país.

Mesmo enfrentando desafios como problemas de saúde, desgaste físico e poucas horas de descanso antes da prova, em média, cerca de três horas de sono, Wendel manteve o foco e destacou o compromisso com a representação do município.

“Cada competição é um desafio, mas carregar o nome de Japeri é o que nos motiva a seguir em frente, independentemente das dificuldades”, afirmou o atleta, que segue em processo de recuperação física e retomada gradual do ritmo ideal.

Carlos Alberto também ressaltou o orgulho de levar o nome da cidade às competições por onde passa.

“Representar Japeri vai além do resultado. É mostrar que a nossa cidade está presente em provas importantes, dentro e fora do estado. Cada corrida é uma oportunidade de dar visibilidade ao município e incentivar outras pessoas a praticarem o esporte”, destacou.

O evento contou com percursos de 5 km e 10 km, realizados integralmente dentro do Parque Olímpico do Rio de Janeiro. O trajeto passou por pontos emblemáticos do complexo esportivo, como a Vila Olímpica, as Arenas Cariocas 1, 2 e 3, o Velódromo Olímpico e o Centro Olímpico de Tênis. No percurso de 10 km, os atletas completaram duas voltas no mesmo circuito, exigindo resistência física e estratégia dos competidores.