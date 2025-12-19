Circuito reuniu centenas de corredores, entre atletas amadores e profissionais, vindos de diversas regiões do estado e do paísDivulgação
Atletas de Japeri conquistam ouro e prata no Circuito CAIXA no Parque Olímpico
Circuito reuniu centenas de corredores, entre atletas amadores e profissionais, vindos de diversas regiões do estado e do país
Tarifa Zero chega a cinco linhas e ultrapassa 94 mil viagens realizadas
Nova rota entre Japeri e Engenheiro Pedreira começou nesta segunda e recebe aprovação dos moradores
Festa da Padroeira de Japeri começa com fé, tradição e participação da comunidade
Após a celebração, os fiéis puderam aproveitar as barraquinhas tradicionais, apresentações culturais e um ambiente totalmente voltado para as famílias
Operação Barricada Zero realizada sem confronto em Japeri
Forças de segurança removem bloqueios e restabelecem o direito de ir e vir no bairro São Jorge
Maratonista de Japeri se destaca na Corrida do Aniversário de Queimados
Carlos Alberto alcançou o 9º lugar em uma disputa com mais de 1.000 competidores
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.