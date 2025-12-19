Projeto que completa um ano de existência e reúne jovens músicos, muitos deles da própria Rocinha, além de integrantes de outros municípios do estado - Divulgação

Projeto que completa um ano de existência e reúne jovens músicos, muitos deles da própria Rocinha, além de integrantes de outros municípios do estadoDivulgação

Publicado 19/12/2025 12:42

Japeri – A semana foi marcada por emoção, música e celebração no Ciep 401 Lucimar Sousa Santos, em Engenheiro Pedreira. Durante a formatura dos alunos do 9º ano, o público foi surpreendido pela apresentação da Orquestra Light na Estrada, projeto que completa um ano de existência e reúne jovens músicos, muitos deles da própria Rocinha, além de integrantes de outros municípios do estado.

A ação é fruto de uma parceria entre a Light e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Japeri, e integra as comemorações pelos 120 anos da Light. O projeto percorre mais de 30 cidades levando música, formação cultural e acesso à arte, e Japeri está entre os municípios contemplados.

A apresentação aconteceu em um momento simbólico para os estudantes, tornando a cerimônia ainda mais especial. Para o formando Brayan Barros, a presença da orquestra marcou a noite.

“A orquestra tornou a noite mais especial. Foi emocionante viver esse momento com música ao vivo”, afirmou.

Entre os músicos estava Jordan Augusto, de 24 anos, morador da Cidade de Deus e pianista clássico. Integrante da orquestra desde a sua criação, há um ano, ele celebra os caminhos que a música tem aberto.

“Fazer parte da Orquestra Light na Estrada mudou a minha vida. Em breve, vou para os Estados Unidos para fazer um curso de piano, e tudo isso começou aqui”, contou.

A secretária municipal de Cultura, Daniela Beliago, destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento da cultura e da educação no município.

“Receber a Orquestra Light na Estrada em um momento tão significativo como a formatura dos nossos estudantes é reafirmar o poder transformador da cultura. A música emociona, inspira e amplia horizontes, especialmente para os nossos jovens. Japeri se orgulha de fazer parte desse projeto que leva arte, inclusão e oportunidades a tantas cidades”, afirmou.

