Ao todo, 60 pessoas foram atendidas na ação, que busca eliminar a fila de espera e oferecer diagnóstico rápido e digno à população - Divulgação

Publicado 19/12/2025 12:58

Japeri - Pacientes com sintomas como vômitos, azia persistente, dores estomacais e inchaço abdominal participaram do mutirão de endoscopia digestiva da nova etapa do Programa Fila Zero de Exames e Cirurgias Eletivas, promovido pela Prefeitura de Japeri. Ao todo, 60 pessoas foram atendidas na ação, que busca eliminar a fila de espera e oferecer diagnóstico rápido e digno à população.

Essa etapa do programa segue também nos dias 20, 21, 27 e 28 de dezembro, garantindo mais cuidado, dignidade e acesso à saúde para moradores de diversos bairros da cidade, que poderão passar o Natal com mais tranquilidade, sabendo exatamente como está o seu estado gastrointestinal.

A prefeita Fernanda Ontiveros acompanhou o retorno da atividade ao lado dos secretários municipais de Educação, Caroline Ontiveros, de Comunicação, Danilo Paes, e de Governo, Wallace Aragão e chamou a atenção para o trabalho integrado de toda a equipe.

“Esse foi o meu programa de domingo, e fiz questão de trazer alguns secretários para que todos saibam como estamos trabalhando pelo povo japeriense, em todas as áreas e frentes das políticas públicas. Aqui temos pacientes dos bairros Bonfim, São Jorge, Mucajá e de muitos outros cantos da cidade. O Fila Zero atende o cidadão e a sua necessidade. Saio daqui cheia de alegria e comprometida em fazer ainda mais”, afirmou a prefeita.

Após a realização do exame, os pacientes foram surpreendidos com a entrega de cestas básicas e kits de limpeza, reforçando o cuidado e o acolhimento promovidos pela parceria com o Hospital Rio Saúde. A entrega foi realizada ao lado do presidente da unidade, Dr. João Luiz, que destacou a satisfação de, mais uma vez, contribuir com o atendimento à população de Japeri. Além disso, pacientes e acompanhantes foram recebidos com um café da manhã especial, com frutas, bolos e pães, tornando o momento ainda mais humanizado.

Atendimento humanizado e exames ágeis

Acomodados em salas confortáveis e com acesso a banheiros, os pacientes que aguardavam a realização do exame de endoscopia digestiva eram preparados para o procedimento, que teve duração média entre 30 e 40 minutos. Após a realização, o médico responsável conversou com os acompanhantes e explicou que os casos em que foram realizadas biópsias teriam o resultado encaminhado diretamente à Secretaria Municipal de Saúde, responsável pela liberação da análise e agendamento da consulta de retorno.

Entre os atendidos, Maria de Fátima Moura Soares, moradora de Engenheiro Pedreira, destacou a importância da iniciativa. “Tudo isso é muito importante pra gente. Sabemos que a caminhada é longa, mas não há caminho sem luta nem luta sem glória. Eu sempre acreditei em Japeri, por isso somos vencedores, não só por fazer o exame, mas por termos quem se preocupe com a gente”, afirmou.